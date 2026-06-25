В Волгограде легендарный трамвай Tatra 3, оставшийся в памяти многих, как транспорт родом из детства, получил вторую жизнь. Специалисты не просто обновили его салон, но и заменили всю «начинку».

Возрождение заслуженных «ветеранов», долгие годы возивших тысячи горожан, началось на обновленном заводе «ВЭТА» в прошлом году.

– В трамвае, который сегодня полностью готов к эксплуатации, отремонтировали трамвайные тележки и все электрооборудование, включая четыре двигателя, – рассказали в пресс-службе Волгоградской облдумы. – Мастера установили силовой электропривод, который позволит экономить до 40% электроэнергии. Специалисты также заменили обшивку кузова на современные композитные материалы, конструкцию дверей сделали распашной. Обновился и интерьер салона: в нем установили новые сидения, климатическое оборудование, а также систему видеонаблюдения, отопления и освещения.





В новом образе в скором времени предстанут и колесные пары Татра Т3 – на них устанавливают производимые в Екатеринбурге кузова первой комплектности. К встрече с пассажирами уже готовы четыре трамвая, совместившие в себе прошлое с настоящим. До конца года сотрудники «ВЭТА» планируют собрать 20 единиц техники.

– Модернизация действующих вагонов позволяет продлить их жизнь и избежать затратных процессов утилизации, что полностью соответствует принципам рационального природопользования и экономики замкнутого цикла. Отрадно, что завод «ВЭТА» использует современные материалы и климатическое оборудование, соответствующие актуальным экологическим стандартам, – прокомментировала председатель комитета Волгоградской областной Думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева. – Чем комфортнее и надежнее будет наш электротранспорт, тем больше горожан предпочтут его личным автомобилям, что напрямую влияет на снижение уровня загрязнения атмосферы в центре города, а значит, становится важным этапом обеспечения экологического благополучия как отдельной национальной цели, обозначенной Президентом России Владимиром Путиным.





Восстановление проверенного временем транспорта не просто увеличивает подвижной состав, но и позволяет существенно сэкономить на покупке новых трамваев и троллейбусов.

– Представленный сегодня пилотный образец модернизированного трамвая – наглядный пример того, как можно решать эту задачу в комплексе с развитием местных предприятий. Не менее важно и то, что капитально-восстановительный ремонт хорошо зарекомендовавших себя моделей трамваев и троллейбусов позволяет, во-первых, продлить срок их службы, во-вторых – сэкономить бюджетные средства на приобретение новой техники, которые можно направить на развитие других объектов транспортной инфраструктуры, – убежден председатель комиссии по вопросам реализации государственных программ, национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Сергей Четвериков. – У волгоградских специалистов накоплен огромный опыт и есть собственные технологические наработки в этой сфере – неслучайно завод «ВЭТА» в соответствии с поручениями главы региона становится межрегиональным центром по обслуживанию и капитальному ремонту подвижного состава электротранспорта. Сегодня мы еще раз убедились, что предприятие готово к выполнению поставленных задач.





Фото Волгоградской областной думы