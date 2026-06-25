22 июня в Палласовском районе Волгоградской области правоохранители вычислили и задержали группу мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь госграницу с Казахстаном. Иностранцы хотели проникнуть в страну в обход официального пункта пропуска.

- По факту незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации, совершённого группой лиц по предварительному сговору, в отношении трёх иностранных граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, 24 июня постановлением суда нелегалы были отправлены в СИЗО до 22 июля 2026 года. Постановление может быть обжаловано.

Фото из архива ИА «Высота 102»