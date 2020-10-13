В Волгограде инсценировщика ДТП отправили в колонию на 4 года





К 4 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 26-летний житель Волгограда за мошенничестве в сфере страхования и покушение на мошенничество в составе организованной группы. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Уголовное дело было рассмотрено Кировским районным судом Волгограда. Мужчину взяли под стражу сразу после оглашения приговора.

В судебном заседании установлено, что действуя в составе организованной преступной группы, состоящей из 20 человек, с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года он участвовал в инсценировках дорожно-транспортных происшествий в Волгограде и Волжском с целью хищения денежных средств страховых компаний. Общая сумма причиненного страховым организациям ущерба превысила 1,3 миллиона рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовные дела в отношении 17 сообщников обвиняемого находятся на стадии расследования, двое членов организованной группы ранее были приговорены к различным срокам лишения свободы.