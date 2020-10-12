Расследования

Слесаря МУП в Волгоградской области осудили за винтовку под кроватью

Расследования 12.10.2020 11:43
0
12.10.2020 11:43


Виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов признан слесарь муниципального предприятия в Палласовке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно со штрафом в 5000 рублей за то, что он хранил в своем домовладении под кроватью однозарядную винтовку ТОЗ-8М и 14 патронов от автомата Калашникова, пистолетов Браунинг, Кольт, Ремингтон и др. Установлено, что оружие и боеприпасы он приобрел примерно в феврале 1986 года.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. С его согласия дело было рассмотрено в особом порядке, т.е без судебного разбирательства. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Расследования
12.10.2020 16:29
Расследования 12.10.2020 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2020 09:32
Расследования 12.10.2020 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2020 11:58
Расследования 09.10.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2020 11:25
Расследования 08.10.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2020 18:27
Расследования 07.10.2020 18:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2020 10:50
Расследования 07.10.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2020 09:31
Расследования 07.10.2020 09:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2020 11:39
Расследования 06.10.2020 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2020 10:43
Расследования 06.10.2020 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2020 15:17
Расследования 05.10.2020 15:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2020 13:58
Расследования 04.10.2020 13:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2020 09:03
Расследования 04.10.2020 09:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2020 18:24
Расследования 03.10.2020 18:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2020 16:54
Расследования 03.10.2020 16:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2020 10:07
Расследования 03.10.2020 10:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:29
В Волгограде молодой мужчина не успел в поликлинику и умер в таксиСмотреть фотографии
16:10
"Спасайтесь, как можете": жители большого поселка в Волгоградской области остались без скорой помощиСмотреть фотографии
15:50
Мишустин выделил Волгоградской области 300 миллионов рублей на трамвайСмотреть фотографии
15:38
Новый пророческий сериал «Слёборн: эпидемия на острове» — эксклюзивно в WinkСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде осталось пять больниц для оказания экстренной помощиСмотреть фотографии
14:05
Капельница или жизнь: в стационаре в Волжском пациенты с COVID выбивают лечениеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Денис Мантуров посетил Волгоградский алюминиевый завод компании РУСАЛСмотреть фотографии
13:37
Рост на 1000%: в Волгоградской области всплеск случаев пневмонииСмотреть фотографии
13:03
"Посмотрим на реакцию": в Волгограде первые 42 человека получат прививку от коронавирусаСмотреть фотографии
12:32
«Котельниково – Земля Героев» награждает лучших тружениковСмотреть фотографии
12:05
Медиков без надобности не беспокоить: губернатор Волгоградской области признал осложнение ситуации с COVID-19Смотреть фотографии
11:45
Идет нарастание: зараженных COVID-19 в Волгоградской области становится все большеСмотреть фотографии
11:43
Слесаря МУП в Волгоградской области осудили за винтовку под кроватьюСмотреть фотографии
11:38
В Садах Придонья закладывают будущие урожаиСмотреть фотографии
11:27
Иностранцев из Волжского вывезут в Ташкент восемь поездовСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области задержали браконьера с убитой косулейСмотреть фотографии
11:16
Прокатимся в ноябре: участок новой дороги на Электролесовской в Волгограде почти готовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В администрации Волгограда пояснили причины исчезновения маршруток №88Смотреть фотографии
10:17
Штраф в 200 тысяч: магазин в Волгоградской области наказали за игнорирование предписаний РоспотребнадзораСмотреть фотографии
09:52
Исторический фасад волгоградского НЭТ очистят от кондиционеровСмотреть фотографии
09:37
Олег Савченко: власти Волгоградской области предусмотрительно готовят новый пакет мер поддержки бизнесаСмотреть фотографии
09:32
Детективные похождения грозят волгоградцу 6 годами тюрьмыСмотреть фотографии
20:50
В минпросвещения РФ оценили доступность дошкольного образования в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:26
В волгоградских судах предупредили об ужесточении антикоронавирусных мерСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика под бетонной плитойСмотреть фотографии
16:33
Снять маски безразличия призвали жителей Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
Суд в Волгограде постановил снести «Сосновый бор»Смотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области - пугающий рост количества заразившихся коронавирусомСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде зловонное озеро снова душит жителей югаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
"Убивают себя и других": в Волгоградской области обеспокоены ростом ДТП из-за неопытных водителейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 