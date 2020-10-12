Слесаря МУП в Волгоградской области осудили за винтовку под кроватью

Расследования 12.10.2020 11:43
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12.10.2020 11:43
Виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов признан слесарь муниципального предприятия в Палласовке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор районного суда, мужчине назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно со штрафом в 5000 рублей за то, что он хранил в своем домовладении под кроватью однозарядную винтовку ТОЗ-8М и 14 патронов от автомата Калашникова, пистолетов Браунинг, Кольт, Ремингтон и др. Установлено, что оружие и боеприпасы он приобрел примерно в феврале 1986 года.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. С его согласия дело было рассмотрено в особом порядке, т.е без судебного разбирательства.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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