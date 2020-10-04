Здравоохранение

Прирост заболевших и новая трагедия: в Волгоградской области СOVID-19 наращивает темпы

Здравоохранение 04.10.2020 12:17
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04.10.2020 12:17


129 человек заразились коронавирусом в Волгоградской области за сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, среди новых случаев заражения один – смертельный. Таким образом, от СOVID-19 в регионе скончались уже 152 человека. Количество заболевших достигло 15603. 13,6 тысячи выздоровели, в том числе 41 – за последние сутки.
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области заметно возросла, начиная с 1 октября. Ранее ежедневно фиксировалось порядка 100 случаев заражения. В последние дни регистрируется по 120-130 случаев. 
Напомним, с 30 сентября постановлением губернатора в Волгоградской области усилены меры безопасности в рамках борьбы с пандемией. В частности, работодателям рекомендовано переводить часть сотрудников на удаленную работу. На дистанционку снова возвращаются также местные высшие учебные заведения.

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