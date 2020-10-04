Прирост заболевших и новая трагедия: в Волгоградской области СOVID-19 наращивает темпы

Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области растет день ото дня03.10.2020 12:02
«Прививки только по телевизору?»: в Волгограде закончилась вакцина от гриппа02.10.2020 18:43
Новый вирус косит волгоградских школьников02.10.2020 13:54
Волгоград поможет Вьетнаму в борьбе с инфекциями01.10.2020 19:40
Очередная попытка помочь Вьетнаму в борьбе с инфекциями предпринята Волгоградским научно-исследовательским противочумным институтом Роспотребнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102», федеральное учреждение объявило аукцион на оказание услуг по поставке анализатора микробиологического в Социалистическую...