Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области растет день ото дня





124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф, излечились от вируса 96 человек. Новых летальных случаев не отмечено.

Всего коронавирусом нового типа в регионе заболели свыше 15,4 тысячи человек. Смогли побороть эту болезнь уже более 13,6 тысячи жителей региона. В скорбном списке сегодня 151 человек.

В оперативном штабе региона сегодня сообщили, что наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Волгограде - 40 человек и Волжском - 20 человек. На третьем месте Среднеахтубинский район, где вирус нашли у 15 человек.

За сутки COVID-19 подтвердился у 13 детей школьного возраста. Больше всего больных коронавирусом среди работоспособного населения в возрасте от 30 до 49 лет. Таковых было выявлено 46 человек.