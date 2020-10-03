Здравоохранение

Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области растет день ото дня

Здравоохранение 03.10.2020 12:02
0
03.10.2020 12:02


124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф, излечились от вируса 96 человек. Новых летальных случаев не отмечено.
Всего коронавирусом нового типа в регионе заболели свыше 15,4 тысячи человек. Смогли побороть эту болезнь уже более 13,6 тысячи жителей региона. В скорбном списке сегодня 151 человек.
В оперативном штабе региона сегодня сообщили, что наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Волгограде - 40 человек и Волжском - 20 человек. На третьем месте Среднеахтубинский район, где вирус нашли у 15 человек.
За сутки COVID-19 подтвердился у 13 детей школьного возраста. Больше всего больных коронавирусом среди работоспособного населения в возрасте от 30 до 49 лет. Таковых было выявлено 46 человек.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Здравоохранение
02.10.2020 18:43
Здравоохранение 02.10.2020 18:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.10.2020 13:54
Здравоохранение 02.10.2020 13:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.10.2020 19:40
Здравоохранение 01.10.2020 19:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.10.2020 13:43
Здравоохранение 01.10.2020 13:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.10.2020 12:42
Здравоохранение 01.10.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.09.2020 11:43
Здравоохранение 30.09.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.09.2020 14:54
Здравоохранение 29.09.2020 14:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.09.2020 13:15
Здравоохранение 29.09.2020 13:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.09.2020 11:22
Здравоохранение 29.09.2020 11:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.09.2020 17:45
Здравоохранение 28.09.2020 17:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.09.2020 16:33
Здравоохранение 28.09.2020 16:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.09.2020 11:47
Здравоохранение 28.09.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.09.2020 14:29
Здравоохранение 27.09.2020 14:29
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.09.2020 12:07
Здравоохранение 25.09.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2020 11:44
Здравоохранение 24.09.2020 11:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:07
Ситуация накалена до предела: Волгоградская области может запылатьСмотреть фотографии
17:06
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Уфой» - 0:0Смотреть фотографии
16:14
Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцамиСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде на директора школы могут возбудить уголовное делоСмотреть фотографии
12:02
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области растет день ото дняСмотреть фотографии
11:00
Чиновники Волгоградской области оправдались за проблемы в реализации программы переселенияСмотреть фотографии
10:07
Сдали всех: задержанные под Волгоградом наркокурьеры из Липецка дали показанияСмотреть фотографии
09:47
Груда железа и труп: под Волгоградом произошло смертельное ДТП с грузовикомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
ТОП-10 вопросов родителей, поступающих на горячую линию по школьному питаниюСмотреть фотографии
08:25
Не попадите в ловушку!: волгоградцам советуют не идти в самозанятые под напором работодателейСмотреть фотографии
21:59
Жители Самары сядут надолго за попытку ввоза в Волгоград партии наркотиковСмотреть фотографии
21:43
«Прилег на бочок»: в Волгограде перевернулась машина ППССмотреть фотографии
19:30
Главному тренеру волгоградского «Ротора» перед матчем с «Уфой» стало плохоСмотреть фотографии
19:19
«Россети» направили на финансирование ремонтной кампании - 2020 на юге России 5,6 млрд рублейСмотреть фотографии
18:43
«Прививки только по телевизору?»: в Волгограде закончилась вакцина от гриппаСмотреть фотографии
18:22
Школы Волгоградской области стали участниками проекта «Урок цифры», разработанного при поддержке СбербанкаСмотреть фотографии
17:07
В Волгограде с корабля украли 4 тонны дизельного топливаСмотреть фотографии
16:00
Банда воров-домушников идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:28
Оператор питания запустил систему дополнительного контроля на школьных пищеблокахСмотреть фотографии
14:46
Восточный ветер в Волгоградской области еще больше усилитсяСмотреть фотографии
13:54
Новый вирус косит волгоградских школьниковСмотреть фотографии
13:04
Под Волгоградом вор с иконой пытался удрать от полиции на дамском велосипедеСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области нашли двух «пропавших» умерших от COVID-19Смотреть фотографии
12:14
Снова много заболевших: Волгоградская область остается в тисках коронавирусаСмотреть фотографии
12:12
Утечку хлора экстренно ликвидировали в ходе учений спасатели ВолгоградаСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде упавший с высоты работник взыскал полмиллиона с работодателяСмотреть фотографии
10:46
«Летающая» иномарка напротив морга убила пешехода в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Пенсионеров с льготными проездными не пускают в автобусы «Волжский - Волгоград»Смотреть фотографии
10:31
На Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию современный экологический центрСмотреть фотографии
10:16
В Волжском молодая мать изрезала детей и убила себяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 