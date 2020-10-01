Борьба с коррупцией

Подозреваемый в коррупции замначальника колонии под Волгоградом ждет в СИЗО окончания следствия

Борьба с коррупцией 01.10.2020 21:19
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01.10.2020 21:19


Расследование уголовного дела о коррупции, возбужденного в отношении заместителя начальника ФКУ Исправительная колония №24 УФСИН России по Волгоградской области, еще не завершено. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в СУ СК по региону в ответ на соответствующий запрос. Напомним, о задержании Андрея Иванова - замначальника ИК - 24, расположенной в Камышинском районе, стало известно в конце марта текущего года. Офицер попался на получении 35 тысяч рублей. Тогда Следственным отделом по Центральному району Следственного управления СКР по области было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).
По данным следствия, подозреваемый предложил руководителю фирмы, осуществлявшей в рамках заключенного государственного контракта поставку продовольственных товаров в колонию, взаимовыгодное сотрудничество – сократить объем поставляемых продуктов, а их стоимость отдавать ему наличными денежными средствами. Взамен подполковник внутренней службы обещал оказывать содействие в заключении новых госконтрактов и покровительство в их реализации. В процессе расследования появились основания полагать, что эпизод со взяткой в 35 тысяч был не единственным. Могла быть как минимум еще одна сумма в размере около 20 тысяч, полученная от поставщика продукции в колонию. Таким образом, сотрудника ФСИН могут привлечь к ответственности еще и по ч.1 ст.290 УК РФ.
На данный момент подполковник внутренней службы содержится под стражей. Мера пресечения действует до 26 октября.


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