Замначальника колонии в Волгоградской области задержали за взятку (ВИДЕО)

Борьба с коррупцией 30.03.2020 12:56
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30.03.2020 12:56
Заместитель руководителя исправительной колонии Камышина Волгоградской области задержан при получении взятки. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.
Подозреваемого задержали с поличным сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из региональных Управлений ФСИН, УФСБ и следственного отдела по Центральному району г. Волгограда.
В СУ СКР России по региону сообщили, что сумма взятки составила 35 тысяч рублей.
По данным следствия, подозреваемый предложил руководителю фирмы, осуществлявшей в рамках заключенного государственного контракта поставку продовольственных товаров в колонию, взаимовыгодное сотрудничество – сократить объем поставляемых продуктов, а их стоимость отдавать ему наличными денежными средствами. Взамен подполковник внутренней службы обещал оказывать содействие в заключении новых госконтрактов и покровительство в их реализации. У поставщика были изъяты черновые записи, где он фиксировал такие поставки.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. У следствия есть основания полагать, что будут выявлены иные эпизоды преступной деятельности сотрудника УФСИН.
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