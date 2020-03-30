Борьба с коррупцией

Замначальника колонии в Волгоградской области задержали за взятку (ВИДЕО)

Борьба с коррупцией 30.03.2020 12:56
0
30.03.2020 12:56




Заместитель руководителя исправительной колонии Камышина Волгоградской области задержан при получении взятки. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.
Подозреваемого задержали с поличным сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из региональных Управлений ФСИН, УФСБ и следственного отдела по Центральному району г. Волгограда.
В СУ СКР России по региону сообщили, что сумма взятки составила 35 тысяч рублей.
По данным следствия, подозреваемый предложил руководителю фирмы, осуществлявшей в рамках заключенного государственного контракта поставку продовольственных товаров в колонию, взаимовыгодное сотрудничество – сократить объем поставляемых продуктов, а их стоимость отдавать ему наличными денежными средствами. Взамен подполковник внутренней службы обещал оказывать содействие в заключении новых госконтрактов и покровительство в их реализации. У поставщика были изъяты черновые записи, где он фиксировал такие поставки.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. У следствия есть основания полагать, что будут выявлены иные эпизоды преступной деятельности сотрудника УФСИН.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Борьба с коррупцией
24.03.2020 15:01
Борьба с коррупцией 24.03.2020 15:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.03.2020 13:12
Борьба с коррупцией 24.03.2020 13:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
21.03.2020 23:10
Борьба с коррупцией 21.03.2020 23:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.03.2020 11:51
Борьба с коррупцией 19.03.2020 11:51
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.03.2020 16:12
Борьба с коррупцией 18.03.2020 16:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
12.03.2020 16:08
Борьба с коррупцией 12.03.2020 16:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.03.2020 16:10
Борьба с коррупцией 11.03.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
11.03.2020 07:09
Борьба с коррупцией 11.03.2020 07:09
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
10.03.2020 09:08
Борьба с коррупцией 10.03.2020 09:08
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.03.2020 10:52
Борьба с коррупцией 04.03.2020 10:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.03.2020 15:32
Борьба с коррупцией 03.03.2020 15:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.03.2020 10:59
Борьба с коррупцией 03.03.2020 10:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.03.2020 09:27
Борьба с коррупцией 03.03.2020 09:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.03.2020 08:18
Борьба с коррупцией 01.03.2020 08:18
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.02.2020 17:19
Борьба с коррупцией 26.02.2020 17:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:11
В Волгоградской области поликлиникам дали больше денег из-за пандемииСмотреть фотографии
16:51
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программеСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области нашли мумифицированное тело в камуфляжеСмотреть фотографии
16:28
Мэрия Волгограда перекредитуется на 1 миллиард рублейСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области готовят новые ограничительные меры по борьбе с COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Михаил Задорнов: банк «Открытие» продолжает оказывать услуги в условиях пандемииСмотреть фотографии
15:50
Волгоградскому бизнесу грозят штрафами за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографии
15:34
Под Волгоградом полыхает пожар у дачного массиваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Медикам Волгоградской области со дня на день обещают доплатить за коронавирусСмотреть фотографии
13:20
Учеников волжской школы тотально обследуют на коронавирус из-за заболевшего подросткаСмотреть фотографии
12:56
Замначальника колонии в Волгоградской области задержали за взятку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Рабочим задолжали за реконструкцию "Родины-матери" в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
Олег Савченко стал «костью в горле» оппозиции за отстаивание традиционных семейных ценностейСмотреть фотографии
12:06
Волгоград опустел из-за оставшихся дома горожанСмотреть фотографии
11:59
В три раза увеличилось количество находящихся под наблюдением жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде пойму реки Царица могут оборудовать для гонок дроновСмотреть фотографии
11:24
В Волжском десятки домов остались без УК в разгар пандемииСмотреть фотографии
11:10
Волгоградское УФАС признало плохой рекламу «Хочу тебя»Смотреть фотографии
10:53
В Волгограде оставили одну «рабочую» электричкуСмотреть фотографии
10:48
«Вчера была война?»: волгоградец показал чиновникам, во что превратился Тракторозаводский районСмотреть фотографии
10:34
Судебные приставы Волгоградской области наладили связь с гражданами при помощи переносных ящиковСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде омолодят «пожилую» школуСмотреть фотографии
09:58
Медучреждениям Волгоградской области определили приоритетыСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области перевернулась иномарка с компанией молодежи: погибла девушкаСмотреть фотографии
09:32
ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
20:36
Умер Почетный гражданин Волгограда Юрий БондаревСмотреть фотографии
18:58
Сильный ветер устроил сложный пожар в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:41
Волгоградец требовал с чиновников 600 триллионов за плохое лечениеСмотреть фотографии
16:59
«Карантин – это не конец света»: как волгоградцы переживают пандемию в разных странахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Объявлена дата похорон председателя волгоградского реготделения ДОСААФСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 