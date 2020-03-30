Замначальника колонии в Волгоградской области задержали за взятку (ВИДЕО)











Заместитель руководителя исправительной колонии Камышина Волгоградской области задержан при получении взятки. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.

Подозреваемого задержали с поличным сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из региональных Управлений ФСИН, УФСБ и следственного отдела по Центральному району г. Волгограда.

В СУ СКР России по региону сообщили, что сумма взятки составила 35 тысяч рублей.

По данным следствия, подозреваемый предложил руководителю фирмы, осуществлявшей в рамках заключенного государственного контракта поставку продовольственных товаров в колонию, взаимовыгодное сотрудничество – сократить объем поставляемых продуктов, а их стоимость отдавать ему наличными денежными средствами. Взамен подполковник внутренней службы обещал оказывать содействие в заключении новых госконтрактов и покровительство в их реализации. У поставщика были изъяты черновые записи, где он фиксировал такие поставки.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. У следствия есть основания полагать, что будут выявлены иные эпизоды преступной деятельности сотрудника УФСИН.



