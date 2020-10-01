В Волгоградской области тихо сменили руководителя «Молодой Гвардии»

Политика 01.10.2020 13:33
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01.10.2020 13:33
Новым руководителем Волгоградского регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России» утвержден Владислав Ушаков. Как сообщает ИА «Высота 102», кадровое решение принято тайным голосованием на отчетно-выборной конференции реготделения МГЕР. Полностью обновился и весь региональный штаб организации.
Ушаков с марта текущего года являлся исполняющим обязанности руководителя «Молодой Гвардии» в регионе. Назначение утвердил федеральный координационный совет МГЕР, который сместил с поста прежнего областного лидера организации Василия Селезнева.
Примечательно, что на сайте реготделения партии «Единая Россия» новость о смене главного молодогвардейца отсутствует. На портале МГЕР опубликовано сообщение о состоявшейся конференции, в конце которой одной строкой сообщается о кадровых переменах в реготделении. Не исключено, что широкой огласке данное извести не стали придавать из-за испорченной в последние годы репутации «Молодой Гвардии» в Волгоградской области, восстановление которой теперь лежит на плечах нового руководителя.
При Селезневе реготделение «Молодой Гвардии» не раз сотрясали скандалы, самый громкий из которых коснулся его ближайшего соратника. В августе 2018 года первый замруководителя областного МГЕР Ренат Булатов, управляя пикапом «Dodge» на автодороге «Краснослободск – Средняя Ахтуба», вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Четверо человек – супруги Перчиевы из Волжского и двое их малолетних дочерей – погибли на месте. Спустя три месяца суд приговорил Булатова к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения.
Владиславу Ушакову – 25 лет. Он закончил бакалавриат ВолГУ по направлению «Политология», в настоящее время обучается в магистратуре по программе «Социология», является аспирантом. В партии «Единая Россия» состоит с 2016 года, с 2017-го работает главным специалистом регионального исполкома «ЕР» по агитации и пропаганде.
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