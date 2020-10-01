В Волгоградской области тихо сменили руководителя «Молодой Гвардии»





Новым руководителем Волгоградского регионального отделения «Молодой Гвардии «Единой России» утвержден Владислав Ушаков. Как сообщает ИА «Высота 102», кадровое решение принято тайным голосованием на отчетно-выборной конференции реготделения МГЕР. Полностью обновился и весь региональный штаб организации.

Ушаков с марта текущего года являлся исполняющим обязанности руководителя «Молодой Гвардии» в регионе. Назначение утвердил федеральный координационный совет МГЕР, который сместил с поста прежнего областного лидера организации Василия Селезнева.

Примечательно, что на сайте реготделения партии «Единая Россия» новость о смене главного молодогвардейца отсутствует. На портале МГЕР опубликовано сообщение о состоявшейся конференции, в конце которой одной строкой сообщается о кадровых переменах в реготделении. Не исключено, что широкой огласке данное извести не стали придавать из-за испорченной в последние годы репутации «Молодой Гвардии» в Волгоградской области, восстановление которой теперь лежит на плечах нового руководителя.

При Селезневе реготделение «Молодой Гвардии» не раз сотрясали скандалы, самый громкий из которых коснулся его ближайшего соратника. В августе 2018 года первый замруководителя областного МГЕР Ренат Булатов, управляя пикапом «Dodge» на автодороге «Краснослободск – Средняя Ахтуба», вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Четверо человек – супруги Перчиевы из Волжского и двое их малолетних дочерей – погибли на месте. Спустя три месяца суд приговорил Булатова к 2 годам и 10 месяцам колонии-поселения.

Владиславу Ушакову – 25 лет. Он закончил бакалавриат ВолГУ по направлению «Политология», в настоящее время обучается в магистратуре по программе «Социология», является аспирантом. В партии «Единая Россия» состоит с 2016 года, с 2017-го работает главным специалистом регионального исполкома «ЕР» по агитации и пропаганде.



