Пьяный угонщик устроил массовое ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)

Происшествия 28.09.2020 15:37
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28.09.2020 15:37
Четыре автомобиля протаранил 22-летний автоугонщик в Центральном районе Волгограда. Происшествие засняли уличные камеры видеонаблюдения. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, нарушителя задержали в минувшие выходные. Напротив дома №15 по проспекту Ленина водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", совершил столкновение с четырьмя автомашинами.
Полицейские установили наличие у водителя признаков алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Также выяснилось, что в прошлом году он был лишен водительских прав, а автомашина "Лада", на которой он следовал, ему не принадлежала.
В результате проведенных мероприятий выяснилось, что накануне вечером подозреваемый вместе с приятелем-земляком на съемной квартире в Волгограде распивали спиртные напитки. После того, как хозяин автомашины лег спать, его знакомый без разрешения взял ключи и отправился кататься по городу, где и совершил ДТП, повредив чужую автомашину.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством). Кроме этого, он будет привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.
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