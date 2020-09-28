Расследования

Пытали и насиловали: в Волгограде трио извергов поймали после побега жертвы

Расследования 28.09.2020 12:17
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28.09.2020 12:17


Трое жителей Волгоградской области  26, 19 и 18 лет обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору, в применением насилия), ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия), ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы), чч 2,3  ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет.
Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора  региона Оксана Черединина, сегодня утверждено, обвинительное заключение, потерпевшими по данному уголовному делу признаны пять человек, двое из которых на момент совершения противоправных действий были несовершеннолетними.

По версии следствия, сообщники в период с апреля по октябрь 2019 года на территории различных районов Волгограда и области знакомились с молодыми людьми, которым предлагали заработать.
За небольшое денежное вознаграждение соучастники просили новых знакомых оформить на свое имя дебетовые карты в различных банках с последующей их передачей обвиняемым.
К молодым людям, отказавшимся участвовать в подобных действиях, применялись пытки. Некоторых потерпевших участники преступной группы вывозили в лесные массивы, где жестоко избивали. Затем они удерживали жертв в различных помещениях, пока последние не соглашались оформить на себя банковские карты.
Одному молодому человеку удалось убежать от злоумышленников и обратиться в полицию.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела осуществлялось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области.

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