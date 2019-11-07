Происшествия

В Волгограде разбираются с парой извращенцев, которые под угрозой топора насиловали юношей

Происшествия 07.11.2019 10:10
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07.11.2019 10:10


Двое мужчин - жители Волгограда в возрасте 26 и 18 лет занимались тем, что нападали на незнакомых юношей, лишали их свободы и вымогали деньги, используя в качестве оружия топор. Старший из преступников при этом удовлетворял свои сексуальные потребности. По информации ИА «Высота 102», следственным органам известно как минимум о двух  жутких эпизодах. Один из случаев захвата и издевательств над молодым человеком произошел в конце октября в Краснооктябрьском  районе Волгограда. Жертву извращенцы затащили в свой автомобиль. После задержания отморозков вскрылись подробности еще одного преступления - оно было совершено 24 октября в Среднеахтубинском районе. Там в руки к преступникам попал несовершеннолетний, его заволокли в лесной массив, избили обухом топора и совершили действия сексуального характера. 

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