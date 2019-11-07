



Двое мужчин - жители Волгограда в возрасте 26 и 18 лет занимались тем, что нападали на незнакомых юношей, лишали их свободы и вымогали деньги, используя в качестве оружия топор. Старший из преступников при этом удовлетворял свои сексуальные потребности. По информации ИА «Высота 102», следственным органам известно как минимум о двух жутких эпизодах. Один из случаев захвата и издевательств над молодым человеком произошел в конце октября в Краснооктябрьском районе Волгограда. Жертву извращенцы затащили в свой автомобиль. После задержания отморозков вскрылись подробности еще одного преступления - оно было совершено 24 октября в Среднеахтубинском районе. Там в руки к преступникам попал несовершеннолетний, его заволокли в лесной массив, избили обухом топора и совершили действия сексуального характера.



