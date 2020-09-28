Политика 28.09.2020 11:07
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28.09.2020 11:07
О том, что специалисты прогнозируют возможность дальнейшего сезонного осложнения ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил сегодня Андрей Бочаров на оперативном совещании в администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу главы региона, губернатор потребовал от подчиненных подготовить комплексные предложения по всем направлениям жизнедеятельности, в том числе по профилактике заболеваемости и применению ограничительных и контрольных мер в осенне-зимний период.
«Считаю необходимым еще раз детально провести анализ эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в текущем периоде и выработать комплексные предложения по всем направлениям жизнедеятельности, в том числе по профилактике заболеваемости, применению ограничительных и контрольных мер. И, конечно, по повышению эффективности лечения пациентов через применение современных методов и новых антивирусных препаратов - с учетом возможного осложнения ситуации в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом», - сказал глава региона.
На совещании также прозвучало, что сейчас санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории Волгоградской области является напряженной, но контролируемой.
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