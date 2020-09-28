Волгоградский облсуд изменил приговор бывшей заведующей детским садом за поборы с сотрудников

Расследования 28.09.2020 09:01
0
28.09.2020 09:01
Волгоградский облсуд смягчил приговор бывшей заведующей детским садом «Малышок» Качалинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, Ниле Камаловой скостили условный срок с 3 лет 6 месяцев до 3 лет 4 месяцев с испытательным сроком 3 года. Кроме того, она не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение полутора лет вместо двух, назначенных районным судом.
Напомним, Камалова была осуждена за мошенничество с использованием служебного положения и за служебный подлог. Бывшая руководительница детским дошкольным учреждением с сентября 2014 года по декабрь 2017 года издавала фиктивные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях работникам детского сада. Затем эти сведения она вносила в табели учета рабочего времени, а начисленные деньги к зарплате забирала себе. Кроме того, заведующая фиктивно трудоустроила четверых человек, которые на самом деле на работу не ходили. Их зарплату Камалова также забирала себе. Ущерб от действий заведующей составил более одного миллиона рублей. Вину в содеянном женщина признала частично.
Интересно, что Камалову осудили еще в декабре прошлого года. До вступления приговора в законную силу прошел почти год.
Ранее ИА «Высота 102» неоднократно публиковало материалы о деятельности заведующей детским садом и депутата Качалинского сельского поселения от «Единой России». Вывести женщину на чистую воду помогли родители детей, которые пожаловались на непосильные поборы на приобретение мебели и игрушек в районную прокуратуру. При этом часть купленных за родительские деньги вещей бесследно исчезли. Однако районные власти всячески покрывали Камалову и не реагировали на сигналы жителей.
Реклама
«Теперь в прокуратуру»: директор фирмы в Волгограде выиграл суд по фейковому протоколу за отсутствие антисептика28.09.2020 14:02
Расследования 28.09.2020 14:02
Пытали и насиловали: в Волгограде трио извергов поймали после побега жертвы28.09.2020 12:17
Расследования 28.09.2020 12:17
Серийного угонщика иномарок судят в Волгограде28.09.2020 10:23
Расследования 28.09.2020 10:23
Рыбалка на лещей и карасей в Волгоградской области завершилась приговорами27.09.2020 19:27
Расследования 27.09.2020 19:27
Накачался наркотиками и алкоголем: водителя-убийцу судят в Волгоградской области25.09.2020 15:10
Расследования 25.09.2020 15:10
Прокурор Волгоградской области пришел в суд поддержать бездомного инвалида25.09.2020 13:03
Расследования 25.09.2020 13:03
Гражданин Португалии попался на сбыте экстази в Волгограде25.09.2020 10:38
Расследования 25.09.2020 10:38
В Волгограде ищут строителей для новой школы в Красноармейском районе25.09.2020 10:19
Расследования 25.09.2020 10:19
Суд в Волгоградской области арестовал подозреваемую в расчленении мужа женщину24.09.2020 16:19
Расследования 24.09.2020 16:19
Абьюзера в Волгоградской области судят за подталкивание жены к суициду24.09.2020 13:06
Расследования 24.09.2020 13:06
Похитителям табуна лошадей вынесли приговор в Волгоградской области23.09.2020 17:41
Расследования 23.09.2020 17:41
Уголовное дело об избиении врачей в Волгограде дошло до суда23.09.2020 12:35
Расследования 23.09.2020 12:35
Молодчиков с битами подослал к брату житель Волгоградской области22.09.2020 14:14
Расследования 22.09.2020 14:14
В Волгограде имущество коммерсанта арестовали за долги по налогам22.09.2020 09:51
Расследования 22.09.2020 09:51
Волгоградец ответит в суде за гибель троих друзей в ДТП21.09.2020 20:03
Расследования 21.09.2020 20:03
Реклама