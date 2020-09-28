Волгоградский облсуд изменил приговор бывшей заведующей детским садом за поборы с сотрудников





Волгоградский облсуд смягчил приговор бывшей заведующей детским садом «Малышок» Качалинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, Ниле Камаловой скостили условный срок с 3 лет 6 месяцев до 3 лет 4 месяцев с испытательным сроком 3 года. Кроме того, она не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение полутора лет вместо двух, назначенных районным судом.

Напомним, Камалова была осуждена за мошенничество с использованием служебного положения и за служебный подлог. Бывшая руководительница детским дошкольным учреждением с сентября 2014 года по декабрь 2017 года издавала фиктивные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях работникам детского сада. Затем эти сведения она вносила в табели учета рабочего времени, а начисленные деньги к зарплате забирала себе. Кроме того, заведующая фиктивно трудоустроила четверых человек, которые на самом деле на работу не ходили. Их зарплату Камалова также забирала себе. Ущерб от действий заведующей составил более одного миллиона рублей. Вину в содеянном женщина признала частично.

Интересно, что Камалову осудили еще в декабре прошлого года. До вступления приговора в законную силу прошел почти год.

Ранее ИА «Высота 102» неоднократно публиковало материалы о деятельности заведующей детским садом и депутата Качалинского сельского поселения от «Единой России». Вывести женщину на чистую воду помогли родители детей, которые пожаловались на непосильные поборы на приобретение мебели и игрушек в районную прокуратуру. При этом часть купленных за родительские деньги вещей бесследно исчезли. Однако районные власти всячески покрывали Камалову и не реагировали на сигналы жителей.



