



Бывшая начальница почтового отделения одного из сельских поселений Урюпинского района подозревается в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, в отношении экс-руководителя почтового отделения возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 25 июля текущего года начальница почтового отделения воспользовалась свободным доступом к наличным денежным средствам, хранившимся в сейфе предприятия, и похитила их. Общая сумма причиненного филиалу ущерба составила 170 тысяч рублей. Указанный факт бы вскрыт руководством почтамта. Сотрудницу тут же уволили по дискредитирующим основаниям.

Свою вину в содеянном подозреваемая полностью признала и даже погасила причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.



