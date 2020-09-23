Похитителям табуна лошадей вынесли приговор в Волгоградской области

Расследования 23.09.2020 17:41
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23.09.2020 17:41
Трое жителей Волгоградской области признаны виновными в краже у местного фермера 68 лошадей стоимостью более 3 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором Николаевского районного суда им назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 3, 4 и 5 лет.
В судебном заседании установлено, что сообщники в конце 2018 года верхом на лошадях при помощи подручных средств отбивали от основного табуна несколько особей, а затем перегоняли их на животноводческую точку в Палласовском районе Волгоградской области. Часть похищенных лошадей они продали, а 23 лошади сотрудники полиции успели изъять. Животных передали законному владельцу. Подсудимые вину в инкриминируемом деянии не признали. После оглашения приговора их взяли под стражу в зале суда.
Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Николаевскому району Волгоградской области.
Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.
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