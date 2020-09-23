Уголовное дело об избиении врачей в Волгограде дошло до суда

Расследования 23.09.2020 09:25
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23.09.2020 09:25
До 7 лет лишения свободы грозит 22-летнему жителю Волгоградской области, который в декабре прошлого года избил работников перинатального центра №2. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется по нескольким статьям УК РФ - ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества), а также двух эпизодов ст.116 УК РФ (побои).
По версии следствия, ночью 30 декабря 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения прибыл в помещение приемного покоя ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2", где находилась его жена. Персонал медицинского учреждения сделал ему замечание, на которое он среагировал агрессивно. Мужчина избил двух работников учреждения, оказывавших медицинскую помощь его супруге.
Вызывающее поведение дебошира запечатлели камеры видеонаблюдения. Это происшествие получило большой общественный резонанс.
Тогда сообщалось, что молодой человек приехал к своей 23-летней сожительнице, которая находясь на 7 месяце беременности, самостоятельно пришла в медицинское учреждение и просила оказать медицинскую помощь. Осмотрев пациентку, медики предложили ей остаться под наблюдением, но девушка стала звонить своему сожителю и просьбой приехать и забрать ее. Прибыв в медицинское учреждение, мужчина беспричинно учинил скандал и ударил доктора и медицинскую сестру, которая попыталась вмешаться.
Кроме того, в рамках расследования была установлена причастность фигуранта уголовного дела к ограблению знакомого, а также к присвоению денежных средств и телефона друга, которые последний оставил обвиняемому на временное хранение. Свою вину мужчина признал.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Прокуратура Волгоградской области, проверив материалы уголовного дела, посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Волжский городской суд.
Повтор видео нападения обвиняемого на врачей 30.12.2019 года.
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