Дебошир из волгоградского роддома ответит за "букет" преступлений (ВИДЕО)











Избивший сотрудников волгоградского перинатального центра 21-летний Эмиль Абиев ответит за грабеж и кражу, в совершении которых он подозревается. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ранее ему была избрана мера пресечения, не связанная с ограничением свободы. Однако подписка о невыезде не помешала ему вновь совершить преступление. Напомним, в конце декабря он избил медсестру и врача перинатального центра в Волгограде, когда приехал туда с беременной женой. Уголовные дела объединены в одного производство и приняты к расследованию следователями следственной части ГСУ Главка.

Накануне Волжский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о замене фигуранту уголовных дел меры пресечения с подписки о выезде и надлежащем поведении на заключение по стражу на срок до 6 марта 2020 года. Подследственный был взят под стражу в зале суда.

История с избиением сотрудников перинатального центра вызвала широкий общественный резонанс. Так называемый мужчина швырнул на пол пожилую медсестру, бросался на врача. Абиев демонстративно раздевался до пояса, как на ринге, и отталкивал беременную женщину. Как сообщали телеграмм-каналы, Абиев был судим за мошенничество. Он обманом получил кредит в 5 тысяч рублей в офисе микрозаймов.

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Волгоградской области.