Здравоохранение

Волгоградцы ищут в аптеках чудо-лекарство от коронавируса

Здравоохранение 21.09.2020 10:17
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21.09.2020 10:17


Аптеки Волгограда пока не получили чудо-лекарство от коронавируса, разрекламированного производителем. Как сообщили ИА «Высота 102» в справочной службе ГУП «Волгофарм», пока в аптечной сети не имеют информации о сроках поставки препарата «Арепливир», которое будто бы лечит коронавирусную инфекцию. Здесь предложили перезвонить после обеда, но уточнили, что стоить препарат будет от 12 тысяч рублей. В справочной аптечной сети «Вита» также пояснили, что этого лекарства у них пока нет. Не срабатывает поиск на «Арепливир» и на сайте Аптека.ру. При этом некоторые волгоградцы, которые пытаются получить информацию о чудо-лекарстве, признаются, что делают это скорее из-за любопытства, так как позволить себе приобрести препарат за цену, равную МРОТ, могут далеко не все. 
Между тем, ранее производитель лекарства проинформировал, что препарат начнет поступать в регионы с сегодняшнего дня. Лекарство разработали на основе фавипиравира, который применяют последние несколько лет в Японии для лечения тяжелой формы гриппа. В российском министерстве здравоохранения полагают, что лекарство поможет людям минимизировать риски осложнений при заражении коронавирусом. При этом некоторые федеральные СМИ сообщали ранее, что в Японии  "Арепливир" не подошел для лечения коронавирусных больных. Российский Минздрав также недавно  разрешил использовать в амбулаторных условиях ещё один препарат на основе фавипиравира — Авифавир. 

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