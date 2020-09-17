Минобороны РФ на 4,6 млн рублей «объели» двое контрактников в Волгоградской области





Двое военнослужащих, проходящих службу по контракту в одной из воинских частей Камышина Волгоградской области, Александр Агафонкин и Михаил Агарков признаны виновными в хищении 7 289 комплектов индивидуальных рационов питания. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском гарнизонном военном суде, Агафонкин осужден за мошенничество и превышение должностных полномочий к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Агарков приговорен за мошенничество к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей. Агафонкина приговором суда лишили воинского звания "старший лейтенант", а Агаркова звания "старшина".

Судом установлено, что летом 2015 года Агафонкин, являвшийся начальником продовольственной и вещевой службы, договорился с Агарковым, состоявшим в должности водителя взвода обеспечения, о совместном хищении индивидуальных рационов питания. Агафонкин, превышая свои должностные полномочия, оформил необходимые документы для получения указанного имущества, а также подготовил фиктивные документы на получение имущества, оформил его фиктивную выдачу и списание.

Агарков, в свою очередь, действуя в сговоре с Агафонкиным, вывез более 7 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания из территории другой воинской части, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив Министерству обороны РФ имущественный ущерб в размере 4 604 971 руб. 53 коп.

В судебном заседании подсудимые Агафонкин и Агарков вину не признали.



