На севере Волгограда спалили три автомобиля

Происшествия 17.09.2020 10:40
0
17.09.2020 10:40
Сегодня утром два автомобиля сгорели в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 04.13 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о пожаре на улице Николая Отрады, где горела по всей площади «Лада Приора». Спустя 10 минут возгорание ликвидировали. В 04.19 пожарную службу вызвали на улицу Качалова в Краснооктябрьский район из-за возгорания «ВАЗ 2114». На улице Кузнецова в Волгограде накануне огонь охватил хозпостройку и машину «Шевроле Ланос». По сведениям информагентства, причиной пожаров во всех случаях мог стать поджог.
Еще одна машина сгорела во вторник в Быково. По предварительным данным, «Шевроле Лачетти» вспыхнула из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Реклама
Ребенок умер в больнице после страшной аварии под Волгоградом17.09.2020 10:51
Происшествия 17.09.2020 10:51
Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской области17.09.2020 10:38
Происшествия 17.09.2020 10:38
Строители обхода Волгограда порвали коммунальные сети поселков16.09.2020 17:26
Происшествия 16.09.2020 17:26
Волгоградца расстреляли на улице из пистолета16.09.2020 15:56
Происшествия 16.09.2020 15:56
Крупный тайник обнаружен в лесу под Урюпинском16.09.2020 14:02
Происшествия 16.09.2020 14:02
Корова под Волгоградом протаранила машину: пострадал водитель16.09.2020 11:31
Происшествия 16.09.2020 11:31
Продавец истошным криком и консервами защищала кассу от разбойника в Волгоградской области (ВИДЕО)15.09.2020 15:43
Происшествия 15.09.2020 15:43
Автомобильный «бутерброд» устроили фургон и две легковушки в Волгограде (ВИДЕО)15.09.2020 11:13
Происшествия 15.09.2020 11:13
Пассажирку такси увезли в больницу с ДТП в Волгограде15.09.2020 10:42
Происшествия 15.09.2020 10:42
Настоящее месиво: трое погибли и четверо ранены в страшном ДТП под Волгоградом15.09.2020 09:46
Происшествия 15.09.2020 09:46
В Волжском из мести женщина сожгла чужой автомобиль14.09.2020 11:31
Происшествия 14.09.2020 11:31
Под Волгоградом отец подстрелил сына во время охоты14.09.2020 10:40
Происшествия 14.09.2020 10:40
В Волгограде ищут водителя «ГАЗели», сбившей пешехода13.09.2020 10:46
Происшествия 13.09.2020 10:46
Страшный удар: в Волгограде парень в капюшоне и наушниках врезался в трамвай13.09.2020 10:45
Происшествия 13.09.2020 10:45
В Волгоградской области к радости и огорчению местных жителей сгорел старый ДК13.09.2020 10:13
Происшествия 13.09.2020 10:13
Реклама