На севере Волгограда спалили три автомобиля





Сегодня утром два автомобиля сгорели в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 04.13 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о пожаре на улице Николая Отрады, где горела по всей площади «Лада Приора». Спустя 10 минут возгорание ликвидировали. В 04.19 пожарную службу вызвали на улицу Качалова в Краснооктябрьский район из-за возгорания «ВАЗ 2114». На улице Кузнецова в Волгограде накануне огонь охватил хозпостройку и машину «Шевроле Ланос». По сведениям информагентства, причиной пожаров во всех случаях мог стать поджог.

Еще одна машина сгорела во вторник в Быково. По предварительным данным, «Шевроле Лачетти» вспыхнула из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



