Коронавирус забрал жизнь еще одного жителя Волгоградской области





Один летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, подтвержден в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее число смертей выросло до 126.

В оперативном штабе региона уточнили, что от коронавируса скончалась 41-летняя жительница Волжского, страдающая сахарным диабетом. От госпитализации женщина неоднократно отказывалась, лечилась амбулаторно. При ухудшении самочувствия ее госпитализировали в ГБУЗ "ГКБ №3" с двухсторонней ковидной пневмонией. Течение болезни было молниеносным.

За минувшие сутки заболели коронавирусом 98 человек и 148 - выздоровели.

Всего в регионе зарегистрировано свыше 13,5 тысячи случаев заболевания. Более 11,8 тысячи человек уже выздоровели.