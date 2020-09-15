Коронавирус забрал жизнь еще одного жителя Волгоградской области

Здравоохранение 15.09.2020 12:25
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15.09.2020 12:25
Один летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, подтвержден в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее число смертей выросло до 126.
В оперативном штабе региона уточнили, что от коронавируса скончалась 41-летняя жительница Волжского, страдающая сахарным диабетом. От госпитализации женщина неоднократно отказывалась, лечилась амбулаторно. При ухудшении самочувствия ее госпитализировали в ГБУЗ "ГКБ №3" с двухсторонней ковидной пневмонией. Течение болезни было молниеносным.
За минувшие сутки заболели коронавирусом 98 человек и 148 - выздоровели.
Всего в регионе зарегистрировано свыше 13,5 тысячи случаев заболевания. Более 11,8 тысячи человек уже выздоровели.
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