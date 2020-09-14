Экономика

Время платить налоги пришло для жителей Волгоградской области

Экономика 14.09.2020 13:42
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14.09.2020 13:42


Налоговые органы Волгоградской области напоминают жителям региона об ответственности за неисполнение налоговых обязанностей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, 30 июля текущего года истек срок представления декларации о доходах физических лиц за 2019 год. Заплатить налог на доходы физических лиц необходимо было не позднее 15 июля.
В указанные сроки должны были представить декларации формы № 3-НДФЛ и уплатить налог граждане, получавшие доходы от сдачи в аренду собственного имущества; от продажи имущества, находившегося в собственности менее 5-ти лет (или 3-х лет в зависимости от вида имущества и способа приобретения), от продажи
доли в уставном капитале; получившие имущество в дар, выигрыш в лотерею в сумме менее 15 тысяч рублей, выигрыш в букмекерской конторе и тотализаторе и другие доходы, перечисленные в статье 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Гражданам, которые в указанный срок не представили декларации о доходах и не заплатили налог, в настоящее время направляются письма об исполнении налоговых обязанностей. Информационные письма о необходимости декларирования доходов будут вручаться, в том числе, через работодателей.
Нарушители налогового законодательства могут быть привлечены к налоговой и административной ответственности, в их отношении налоговыми органами могут быть назначены выездные налоговые проверки.

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