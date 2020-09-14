Вирус не отпускает: в Волгоградской области COVID-19 атакует на плато





За минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 98 заболевших коронавирусной инфекцией и 11 выздоровевших. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, впервые с 28 августа в регионе за минувшие сутки не зарегистрировано летальных исходов.

Всего коронавирус был подтвержден у 13 473 человек, из них выздоровели 11 669 и 125 человек скончались.







