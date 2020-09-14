Партия власти разжилась еще двумя мандатами в Волгоградской гордуме

Выборы 14.09.2020 10:12
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14.09.2020 10:12
Двое кандидатов от «Единой России» одержали победу на довыборах в Волгоградскую гордуму. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, за выдвиженца от партии власти по Тракторозаводскому округу главврача стоматологической поликлиники №3 Александра Осокина проголосовали 61,93% избирателей, явившихся на участки. Кандидат от КПРФ Дмитрий Купцов получил 16,85% голосов, выдвиженец от «СР» Наталья Василевская-Руцкая - 10,35%, Антон Калюжный от «Партии пенсионеров» - 6,58%. Явка составила 11,66% от общего числа избирателей по округу.
По Центральному округу лидером по числу голосов стала Олеся Казаченок – доцент Волгу, дочь члена общественной палаты региона, известного юриста Светланы Казаченок. У Владислава Никиненко ( ЛДПР) – 11,55% голосов, у Андрея Семененко (КПРФ) – 10,05%, у Гарегина Симонянца («СР») – 7,11%. Всего на участки пришли 24,72% избирателей округа.
Напомним, голосование проходило в течение трех дней – с 11 по 13 сентября. По результатам выборов в городскую думу 2018 года партия власти получила 30 из 36 мандатов. Двое единороссов в прошлом году покинули представительное собрание, сменив место работы. Освободившиеся места разыграли на довыборах.
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