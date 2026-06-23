СФР выплатит пособие беременным волгоградкам без работы

В Волгоградской области беременным женщинам, которые не работают, положены социальные выплаты. В СФР уточнили, что пособия начисляются, но при определенных условиях.

Срок беременности должен быть не менее 30 недель, а заявление на выплату необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня окончания периода нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Увольнение беременных, как правило, происходит в связи с ликвидацией организации.

В СФР уточнили, что такое пособие положено и студенткам, обучающимся на очной форме на платной или бесплатной основе. Для это нужно предоставить две справки – о беременности, а также из вуза. Волгоградкам, оказавшимся без работы, но в положении, необходимо в течение 12 месяцев после увольнения зарегистрироваться в центре занятости.

Размер пособия будет зависеть от периода нетрудоспособности и прожиточного минимума в регионе для трудоспособного населения.





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