В Волгограде судебный пристав с братом и друзьями ответят за хищения имущества одиноких стариков

Обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с квартирами умерших одиноких пенсионеров на сумму более 5 миллионов рублей утвердила сегодня прокуратура Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурантами дела являются 34-летний бывший сотрудник службы судебных приставов, его 39-летний брат и двое знакомых – жителей Красноармейского района 48 и 50 лет.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении мошенничества в крупном размере, пособничестве в мошенничестве в крупном размере, мошенничество в особо крупном размере, фальсификации доказательств по гражданскому делу, организации фальсификации доказательств по гражданскому делу.

По версии следствия, в 2015 году брат судебного пристава узнал о смерти 85-летней пенсионерки, не имевшей наследников. Он предложил знакомому за денежное вознаграждение по фиктивному договору купли-продажи оформить на себя квартиру умершей. На основании сфальсифицированных документов было зарегистрировано право собственности на квартиру, которую в дальнейшем продали за 1 миллион рублей.

Родственников у женщины не было и после похорон, проведенных соседями, сведения о ее смерти в органы власти и иные ведомства не направлялись. В этой связи все пенсионные выплаты продолжали поступать на ее расчетный счет вплоть до марта 2018 года. Узнав через своего брата – судебного пристава, о нахождении на счету пенсионерки свыше 500 тысяч рублей, мужчина решил их похитить.

Для этого он привлек еще одного знакомого, которому предоставил сфальсифицированный договор займа, согласно которому умершая пенсионерка якобы была должна ему полмиллиона рублей. Затем сообщники обратились в суд с иском о взыскании суммы долга. Впоследствии на основании судебного приказа был выдан исполнительный лист и службой судебных приставов произведено взыскание денег со счета умершей пенсионерки.

По аналогичной схеме сообщники в период с 2015 по 2018 гг завладели еще тремя квартирами умерших одиноких пенсионеров общей стоимостью свыше 5 млн рублей. Кроме того, злоумышленники путем фальсификации договоров займа завладели денежными средствами со счетов пенсионеров на общую сумму порядка 1,5 млн рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину в содеянном бывший судебный пристав полностью признал, остальные фигуранты уголовного дела отрицают. Ожидать суда бывший судебный пристав будет под домашним арестом, остальные обвиняемые – под стражей. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.