Расследования

В Волгограде после избиения кондуктора за требование надеть маску возбудили уголовное дело

Расследования 10.09.2020 11:32
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10.09.2020 11:32


Дознаватели полиции возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Волгограда, избившего кондуктора за то, что она попросила его 22-летнюю сестру надеть маску. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, мужчине инкриминируется ч. 2 чт. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В главке уточнили, что проверка по данному происшествию продолжается. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности и 50-летней женщины-кондуктора, которая в ходе конфликта ударила 22-летнюю девушку валидатором и разбила ей лоб. Брат девушки, как сообщили полицейским свидетели, ударил кондуктора, а когда она упала, бил ее ногами.
Как ранее сообщало информагентство, после этого инцидента в полицию поступило два заявления - от 22-летней девушки и 50-летней кондуктора, которые обвиняли друг друга в произошедшем. 
Конфликт произошел 30 августа текущего года в салоне троллейбусе №15А во время его движения между остановками "Поликлиника №28" и  "Школа №33". Он начался он после того, как молодая девушка в грубой форме отказала кондуктору в просьбе надеть маску. Но кондуктора поддержали другие пассажиры. Но девушку это только раззадорило. Она стала бить 50-летнюю женщину ногами в область живота. Пострадавшая пыталась закрыться от ударов валидатором. Отбить женщину удалось только благодаря пассажирам. Вскоре на конечную остановку на автомашине приехал молодой мужчина, который сразу же напал сначала на диспетчера, а потом на кондуктора. Мужчина ударом по голове свалил 50-летнюю женщину с ног и продолжил наносить множественные удары по телу ногами. На место происшествия сотрудниками МУП "Метроэлектротранс" был вызван наряд полиции и скорая медицинская помощь. Мужчина с девушкой успели уехать на машине до прибытия экстренных служб. Пострадавшей потребовалась экстренная медицинская помощь – кондуктора доставили в больницу скорой медицинской помощи, где у нее были диагностированы следующие повреждения, подтвержденные актом судебно-медицинского обследования: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом двух ребер, вывих пальца руки, множественные травмы  головы, туловища, конечностей.
Сотрудники полиции очень быстро установили всех участников конфликта, была назначена проверка.
По сведениям ИА "Высота 102", 22-летняя девушка и 25-летний брат имеют азербайджанские корни.

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