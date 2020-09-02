Происшествия

В Волгограде кондуктора троллейбуса избили из-за требования надеть маску

Происшествия 02.09.2020 11:34
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02.09.2020 11:34


50-летняя кондуктор троллейбуса № 15А заявила в полицию о совершенном на нее нападении на рабочем месте. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, инцидент произошел 30 августа. Около 18.00 неизвестный мужчина напал на нее на конечной остановке троллейбуса № 15А «Больничный комплекс». Из-за травм, полученных от многочисленных ударов руками (а когда несчастная упала – то ее били и ногами), пострадавшей потребовалась экстренная медицинская помощь – женщину доставили в больницу скорой медицинской помощи, где у нее были диагностированы следующие повреждения, подтвержденные актом судебно-медицинского обследования: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом двух ребер, вывих пальца руки, множественные травмы  головы, туловища, конечностей. Кондуктор находится на больничном, под наблюдением врачей. По словам медиков, ей предстоит длительное лечение.
Как сообщила пострадавшая, в ходе нанесения ей ударов, нападавший выкрикивал фразы, из которых следовало, что он является родственником девушки, участвовавшей ранее в конфликте с пассажирами троллейбуса №15А. 
Этот конфликт произошел также 30 августа около 17.30 в салоне общественного транспорта во время его движения между остановками «Поликлиника №28» и  «Школа №33». Начался он после того, как молодая девушка в грубой форме отказала кондуктору в просьбе надеть маску.  Но кондуктора поддержали другие пассажиры.  Но девушку это только раззадорило. Она стала бить 50-летнюю женщину ногами в область живота. Пострадавшая пыталась закрыться от ударов валидатором. Отбить женщину удалось только благодаря пассажирам. 
На конечной остановке «Больничный комплекс» работники МЭТ предложили всем участникам конфликта вызвать скорую для установления необходимости оказания медицинской помощи. Девушка, так и не надевшая маску, проигнорировала все попытки вступить с ней в диалог, постоянно разговаривая с кем-то по мобильному телефону. О содержании разговора сотрудники МУП «МЭТ»  рассказать не могут, так как  молодая особа общалась с собеседником  не на русском языке. Вскоре на конечную остановку на автомашине приехал молодой мужчина, который сразу же напал  сначала на диспетчера, а потом на кондуктора. Мужчина ударом по голове свалил 50-летнюю женщину с ног и продолжил наносить множественные удары по телу ногами. На место происшествия сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» был вызван наряд полиции и скорая медицинская помощь. Мужчина с девушкой успели уехать на машине до прибытия экстренных служб.
Как стало известно ИА «Высота 102», личность человека, избившего кондуктора, установлена. Подробности выясняются в правоохранительных органах.

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