Житель глубинки Волгоградской области пожалел о покупке ЛСД за криптовалюту





Три года колонии общего режима получил 30-летний житель Николаевского района за покупку ЛСД. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, райсуд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

В июне фигурант дела через интернет заказал галлюциногенное средство, оплатив его криптовалютой. При получении конверта с запрещенным веществом его задержали правоохранители.

Противоправная деятельность пресечена УФСБ России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Николаевскому району. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Николаевского района. Вину в содеянном мужчина полностью признал. Приговор в законную силу не вступил.



