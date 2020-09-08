Расследования

Житель глубинки Волгоградской области пожалел о покупке ЛСД за криптовалюту

Расследования 08.09.2020 19:31
0
08.09.2020 19:31


Три года колонии общего режима получил 30-летний житель Николаевского района за покупку ЛСД. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, райсуд признал мужчину виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере. 
В июне фигурант дела через интернет заказал  галлюциногенное средство, оплатив его криптовалютой. При получении конверта с запрещенным веществом его задержали  правоохранители.
Противоправная деятельность пресечена УФСБ России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Николаевскому району. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Николаевского района. Вину в содеянном мужчина полностью признал. Приговор в законную силу не вступил.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Расследования
08.09.2020 16:26
Расследования 08.09.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2020 14:31
Расследования 08.09.2020 14:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.09.2020 11:18
Расследования 08.09.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2020 15:15
Расследования 07.09.2020 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2020 12:20
Расследования 07.09.2020 12:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2020 11:06
Расследования 07.09.2020 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2020 17:57
Расследования 06.09.2020 17:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2020 10:30
Расследования 04.09.2020 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
04.09.2020 09:47
Расследования 04.09.2020 09:47
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
03.09.2020 08:34
Расследования 03.09.2020 08:34
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
02.09.2020 20:39
Расследования 02.09.2020 20:39
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
02.09.2020 17:06
Расследования 02.09.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
01.09.2020 15:11
Расследования 01.09.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
01.09.2020 12:30
Расследования 01.09.2020 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
31.08.2020 15:44
Расследования 31.08.2020 15:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:12
Из торгового центра в Волгограде эвакуировали 700 человекСмотреть фотографии
20:24
Волгоградская область докатилась до дефляцииСмотреть фотографии
19:07
В Волгоградской области «пожинают плоды» остановки оказания плановой медпомощиСмотреть фотографии
17:20
Особенная художница из Волгограда рисует, чтобы заработать на реабилитациюСмотреть фотографии
16:26
В Волжском при строительстве детсада по нацпроекту исчезли два миллиона рублейСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области коронавирус пошел в школуСмотреть фотографии
16:07
Тренер чемпионов честно рассказал, как руководитель волгоградского спорта убивает плаваниеСмотреть фотографии
14:39
В Волгограде Сбербанк выдал первые образовательные кредиты с господдержкой по сниженной ставкеСмотреть фотографии
14:31
В Волгограде задержан адвокат-наркоман из МосквыСмотреть фотографии
12:21
Росстат опубликовал итоги смертоносного июля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
Гоп-стоп по безналу: группа молодежи прямо на улице опустошала счета волгоградцевСмотреть фотографии
11:59
Ошибочка вышла: в Волгограде избирателей незаконно позвали на довыборы депутатаСмотреть фотографии
11:46
Напоминания о долге за электроэнергию получат более 130 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:08
Дело экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области пьяный водитель на "семерке" сбил свою дочку и бросил ееСмотреть фотографии
08:13
«Волгоградоблэлектро»: 50-лет со дня основанияСмотреть фотографии
06:34
Полмиллиарда на «Победу»: в Волгограде ищут подрядчика для трансформации кинотеатра в театрСмотреть фотографии
19:55
В КСП оценили эффективность "поблажек" для инвесторов Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Оголенное дно ерика в Волго-Ахтубинской пойме удивило старожиловСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Немецкие врачи вывели Алексея Навального из комыСмотреть фотографии
16:12
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницыСмотреть фотографии
15:59
РУСАЛ выделит более 5 млн рублей на закупку рециркуляторов в образовательные учреждения Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
15:50
Прокуратура пресекла в пандемию битву за волгоградский песокСмотреть фотографии
15:18
Экс-мэру Волжского Марине Афанасьевой грозит до 7 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:15
Начальница почты в Волгоградской области набивала карманы деньгами «мертвых душ»Смотреть фотографии
14:41
Волгоградский "Ротор" арендовал бразильского нападающегоСмотреть фотографии
14:20
Волгоградская область получит дополнительные миллионы на борьбу с мусором в условиях пандемииСмотреть фотографии
13:45
Лечились сами: коронавирус унес жизни двух пенсионеров из Котельниковского района Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
Власти Волгограда пояснили, когда ждать начала отопительного сезонаСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде бизнес-партнера Щура и Зверева отправили в колониюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 