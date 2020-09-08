В Волгограде задержан адвокат-наркоман из Москвы

Расследования 08.09.2020 14:31
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08.09.2020 14:31
В Волгограде при покупке наркотиков задержан 43-летний адвокат. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, подозреваемый является уроженцем Волгограда, но до недавнего времени проживал и работал в Москве. 3 сентября юрист, находясь в Волгограде, купил у наркокурьера за 140 тысяч рублей сверток с запрещенным товаром. Нелегальная сделка проходила под контролем оперативных сотрудников управления областного главка МВД.
В ходе личного досмотра у специалиста по праву обнаружены и изъяты несколько разновидностей наркотиков, общая масса которых, согласно заключению специалистов, составляется крупный размер. В ходе допроса он дал признательные показания, в том числе рассказал следователям, что ранее уже употреблял дурманящие вещества.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта дела меры пресечения.
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