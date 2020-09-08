Пациент волгоградской больницы обчистил палату





41-летний неработающий житель Краснооктябрьского района украл телефоны у пациентов, проходящих лечение в одной из больниц Дзержинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, с заявлениями о краже сотовых телефонов обратились 37-летняя и 52-летняя женщины. Выяснилось, что воришкой оказался мужчина, которого поздней ночью доставили в больницу. После того, как ему оказали медицинскую помощь, он он зашел в соседнюю палату и воспользовавшись тем, что все спали, похитил сотовые телефоны. Покинув медучреждение, он сдал похищенные гаджеты в ломбард, а на полученные деньги приобрел алкогольные напитки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.