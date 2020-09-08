Пациент волгоградской больницы обчистил палату

Расследования 08.09.2020 11:18
0
08.09.2020 11:18
41-летний неработающий житель Краснооктябрьского района украл телефоны у пациентов, проходящих лечение в одной из больниц Дзержинского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, с заявлениями о краже сотовых телефонов обратились 37-летняя и 52-летняя женщины. Выяснилось, что воришкой оказался мужчина, которого поздней ночью доставили в больницу. После того, как ему оказали медицинскую помощь, он он зашел в соседнюю палату и воспользовавшись тем, что все спали, похитил сотовые телефоны. Покинув медучреждение, он сдал похищенные гаджеты в ломбард, а на полученные деньги приобрел алкогольные напитки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 «Кража» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Реклама
В Волжском при строительстве детсада по нацпроекту исчезли два миллиона рублей08.09.2020 16:26
Расследования 08.09.2020 16:26
В Волгограде задержан адвокат-наркоман из Москвы08.09.2020 14:31
Расследования 08.09.2020 14:31
Начальница почты в Волгоградской области набивала карманы деньгами «мертвых душ»07.09.2020 15:15
Расследования 07.09.2020 15:15
В Волгограде бизнес-партнера Щура и Зверева отправили в колонию07.09.2020 12:20
Расследования 07.09.2020 12:20
Погорельцы села Волгоградской области обвиняют власти в сокрытии страшных последствий пожара07.09.2020 11:06
Расследования 07.09.2020 11:06
Заключенный угнал автомобиль сотрудника УФСИН и погиб в ДТП в Волгоградской области06.09.2020 17:57
Расследования 06.09.2020 17:57
Изуродовавший лицо экс-супруге житель Урюпинска требовал "мягкого" приговора04.09.2020 10:30
Расследования 04.09.2020 10:30
Вину не признал: водителя из Башкирии осудили за гибель семейной пары в ДТП под Волгоградом04.09.2020 09:47
Расследования 04.09.2020 09:47
Волгоградцу грозит 3 года лишения свободы за пост в ВКонтакте03.09.2020 08:34
Расследования 03.09.2020 08:34
«Он все время плакал»: 20-летняя жительница Волгоградской области убила 4-месячного сына02.09.2020 20:39
Расследования 02.09.2020 20:39
Виновник гибели 7-летней девочки в реке Волгоградской области остался на свободе02.09.2020 17:06
Расследования 02.09.2020 17:06
Двоим "химикам" светит двадцать лет за нарколабораторию на волгоградской даче01.09.2020 15:11
Расследования 01.09.2020 15:11
За кровавое месиво на рынке под Волгоградом водителю грозит два года тюрьмы01.09.2020 12:30
Расследования 01.09.2020 12:30
Убийцу сотрудницы детсада в Волгограде осудили на 9 лет строгого режима31.08.2020 15:44
Расследования 31.08.2020 15:44
Был под кайфом: матерый рецидивист ответит в суде за убийство полицейского в Волгограде31.08.2020 10:39
Расследования 31.08.2020 10:39
Реклама