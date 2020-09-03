Расследования

Волгоградцу грозит 3 года лишения свободы за пост в ВКонтакте

Расследования 03.09.2020 08:34
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03.09.2020 08:34


Следственным отделом по Центральному району Волгограда следственного управления СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области.
По данным следствия, в мае 2019 года волгоградец на открытой для просмотра неограниченным кругом лиц интернет-странице сообщества в социальной сети ВКонтакте  разместил комментарий под одним из постов с текстом, содержание которого оправдывало и одобряло идеи нацизма, преступной деятельности Адольфа Гитлера в годы Великой Отечественной войны, его действия по развязыванию Второй мировой войны. Между тем, согласно приговору Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, признано актом явной агрессии и преступлением, подчеркнули в ведомстве. В разоблачении участника социальной сети приняли участие оперативники  ГУ МВД России по Волгоградской области при взаимодействии с областным УФСБ России. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для. Наказание по этой статье предусматривает штраф  в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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