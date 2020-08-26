Экономика 26.08.2020 15:48
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26.08.2020 15:48
В необычном формате прошел II этап Конкурса профессионального мастерства рабочих ООО «РИТЭК» на звание «Лучший по профессии». Как сообщает ИА «Высота 102», из-за ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) конкурсанты состязались в профессиональных знаниях и умениях в режиме онлайн с использованием технологий видеоконференцсвязи.
Конкурсанты из трех регионов России – Волгоградской, Самарской области и Республики Татарстан, представляющих ТПП «Волгограднефтегаз», ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» и ТПП «ТатРИТЭКнефть» заслужили право участвовать во втором этапе конкурса, пройдя ранее предварительный отбор на каждом предприятии. Тогда участники продемонстрировали свои умения и знания в практических заданиях. На заключительном этапе им предстояло показать достойный уровень теоретической подготовки.
С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев, который пожелал им удачи.
«Конкурс помогает нам выявить и поощрить лучших, но не менее важно, что в процессе подготовки каждый из вас уже повысил свое профессиональное мастерство – приобрел дополнительные знания, усовершенствовал производственные операции, сократил время на их выполнение. Свои достижения вы с успехом продемонстрировали во время первого, отборочного этапа», – отметил он.
Теплые слова адресовал участникам и председатель объединенной первичной профсоюзной организации ООО «РИТЭК» Алексей Кулагин. По его словам, особенно важно сохранить чувство общности в больших коллективах даже в непростых условиях ограничений, связанных с пандемией.
В этом году конкурс проходил в трех номинациях: «Оператор по добыче нефти и газа», «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки», «Оператор товарный».
Это ключевые рабочие профессии нефтегазовой отрасли. Здесь от мастерства каждого сотрудника зависят успешное решение поставленных задач, обеспечение безопасного ведения деятельности. Поэтому вопросы, связанные с промышленной безопасностью, охраной труда и защитой окружающей среды были неотъемлемой частью теоретического состязания.
Так, участники конкурса сначала сдали тесты на знание технологических процессов, режимов работы, алгоритмов действий на разных этапах производства. А потом, как студенты, «тянули» билеты и отвечали устно на вопросы. Можно было представить волнение конкурсантов! Хотя члены жюри и были далеко, но внимательно следили за происходящим в аудиториях. Так что шпаргалки и подсказки сразу исключались и полагаться приходилось только на свои знания и опыт. Как потом признавались участники, «эмоции были самыми настоящими», ведь всем хотелось победить и доказать право называться лучшим в своей профессии.
И вот он, торжественный момент. После анализа сданных тестов председателями конкурсной комиссии, наконец, пришла пора назвать победителей. Однако сделать это было нелегко. Все участники показали блестящие знания, и определить места удалось только благодаря дополнительным вопросам.
Итак, вот они, лучшие рабочие компании «РИТЭК».
Победители в номинации «Оператор по добыче нефти и газа».
Первое место – Денис Гречкин, оператор по добыче нефти и газа 6 разряда Цеха по добыче нефти и газа «Север» ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».
Второе место – Шамиль Юсупов, оператор по добыче нефти и газа 3 разряда Цеха по добыче нефти и газа №1 ТПП «ТатРИТЭКнефть».
Третье место – Александр Кузнецов, оператор по добыче нефти и газа 4 разряда цеха по добыче нефти и газа №1 «Арчединский» ТПП «Волгограднефтегаз».
Победитель в номинации «Оператор товарный» – Дмитрий Тамаровский, оператор товарный 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «Волгограднефтегаз». Второе место – Филипп Королев, оператор товарный 5 разряда Цеха по подготовке и сдаче нефти, приемо-сдаточный пункт ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». Третье место – Евгений Лысенков, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда УПН «Луговое» ТПП «ТатРИТЭКнефть».
Победитель в номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» – Семен Рыбаков, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Цеха по подготовке и сдаче нефти, Установка подготовки нефти «Казаковская» ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». Второе место – Денис Медко, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «Волгограднефтегаз». Третье место – Денис Самигулов, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Установки подготовки высокосернистой нефти ТПП «ТатРИТЭКнефть».
На фото с права налево: победители ТПП «Волгограднефтегаз»: Дмитрий Тамаровский, Александр Кузнецов, Денис Медко.
С заслуженной победой конкурсантов поздравил первый заместитель генерального директора-главный инженер Ренат Нургалиев. Дипломы и ленты будут отправлены в трудовые коллективы, где и пройдет торжественное награждение.
Участники признались, что состязание принесло им настоящие эмоции, новый опыт, а главное – желание и дальше учиться, и совершенствоваться. И такая возможность у них есть. В РИТЭК большое внимание уделяется регулярному повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников, работающих на производственных объектах.
Справка.
Российская инновационная топливно-энергетическая компания (РИТЭК) входит в группу «ЛУКОЙЛ». Обладает статусом научно-технического полигона Компании. Специализируется на разработке, производстве, испытаниях и внедрении новых технологий для освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов и повышения нефтеотдачи.
Конкурс профмастерства на звание «Лучший по профессии» является частью кадровой политики ПАО «ЛУКОЙЛ», направленной на непрерывное профессиональное обучение персонала, проводится ежегодно.
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