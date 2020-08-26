



За прошедшие сутки в Волгоградской области 2 человека умерли и у 108 выявлено заражение COVID -19, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал правительства стокоронавирус.рф. По данным областного оперштаба, сейчас в больницах с подозрением на новую инфекцию находятся 2580 пациентов - из них 48 детей. На лечении с подтвержденным коронавирусом числятся 3572 человека. За минувшие сутки 132 человека завершили лечение и выписаны после контрольного тестирования.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 87 человек , 11617 человек получили положительные тесты.



