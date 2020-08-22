Доходы главного санитарного врача Волгоградской области подросли

Борьба с коррупцией 22.08.2020 20:59
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22.08.2020 20:59
Роспотребнадзор РФ, возглавляющий в России борьбу с COVID-19, опубликовал декларации о доходах за 2019 год руководителей территориальных подразделений в регионах. Как сообщает ИА "Высота 102", руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева заработала за прошлый год, когда еще в России не было коронавируса, чуть более 1 миллиона 766 тысяч рублей - на 200 тысяч больше, чем в 2018-м. Супруг Зубаревой менее удачлив в финансовом плане - он задекларировал чуть более 119 тысяч рублей. У главного санитарного врача региона есть личный автомобиль "KIA" и квартира в общедолевой собственности. Супруг является владельцем двух садовых домиков площадью 509,6 и 14,1 кв.м. соответственно.
Ирина Климина, заместитель Зубаревой, задекларировала 954,5 тысячи рублей дохода. Почти столько же она получила и в 2018 году. Еще один заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Евгений Резников отчитался о доходе в 984,8 тысячи рублей.
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