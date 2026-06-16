В Волгограде котельную БСМП дооборудуют новыми котлами





В Дзержинском районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» готовятся завершить масштабный этап обновления котельной БСМП. В ближайшие два месяца здесь финиширует установка двух новых котлов отечественного производства.

Ранее специалисты уже демонтировали старое и подготовили основные для монтажа нового котельного оборудования.

- Котельная БСМП непрерывно работает с 1974 года. Оборудование было громоздкое, устаревшее. Теперь, помимо повышения эффективности, освободилось много полезного пространства. Поэтому здесь также планируется реорганизация некоторых зон, чтобы сделать условия труда рабочих более комфортными, - рассказал мастер котельной БСМП ООО «Концессии теплоснабжения» Эдуард Дарчук.

Новые котлы будут иметь современную систему удаления продуктов горения, благодаря чему надобность в огромной кирпичной трубе отпадёт само собой, однако специалисты решили не демонтировать её, а оставить на память. Помимо водонагревательного оборудования здесь также будут смонтированы станции водоподготовки и сетевые насосы.

Отметим, ранее три года назад на этой же котельной установлены два водогрейных котла, в прошлом году – еще один. После завершения текущих работ перевооружение котельной будет полностью завершено, что позволит улучшить качество обеспечения коммунальным ресурсом семь лечебных корпусов на территории больничного городка на 7 ветрах. По информации коммунальщиков, в 2026 году в рамках подготовки инфраструктуры к зиме происходит обновление оборудования 12 котельных.

Фото: Концессии водоснабжения