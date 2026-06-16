



В Волгоградской области Росстат подвёл промежуточные итоги мониторинга строительной сферы. За шесть месяцев 2026 объём введённого в строй на территории региона жилья обрушился на 31,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В общей сложности построены было 331,8 тыс. кв. метров.

Львиная доля новой недвижимости – 71,5% приходится на коттеджи и частные жилые дома. Площадь такого рода объектов оценена специалистами в 237,4 тыс. кв. метров. Объёмы жилищного строительства в формате МКД имеют куда более скромные показатели. За пять месяцев в строй введено всего 94,5 тыс. кв.

Среди территорий новой застройки традиционно преобладает городская местность. Здесь возведено 78,2% жилых площадей или 259,4 тыс. кв. метров. В сельской местности построены 72,4 тыс. кв. метров жилых помещений. Порядка 42,8% объёма введённых в оборот жилых площадей приходятся на Волгоград.

Отметим, в 2025 году объём сданного за первые пять месяцев жилья составил 482,4 тыс. кв. метров. В текущем периоде резкое снижение в основном связано с резким сокращением объёмов частного жилого строительства.

Фото из архива ИА «Высота 102»