



16 июня губернатор Андрей Бочаров скорректировал рабочий график, чтобы заехать в Калачёвский район Волгоградской области и лично поздравить руководителя СП «Донское» Александра Колесниченко с присвоением ему звания Героя Труда. Высокая награда была вручена сельхозпроизводителю президентом Владимиром Путиным в День России.

- Для Александра Борисовича, его семьи, родных и близких людей, трудового коллектива СП «Донское», для всех нас, жителей Волгоградской области, — это очень волнительное событие. В основе всех достигнутых результатов, в наградах руководителя лежит огромный труд непосредственно самого руководителя, терпение, помощь и поддержка его семьи, родных и близких людей и, конечно, колоссальный труд и достижения самого трудового коллектива, — подчеркнул глава региона.

В свою очередь руководитель крупного сельхозпредприятия отметил личный вклад губернатора в поддержку фермеров. По его информации, вся обещанная властями помощь доходит до аграриев в срок или даже раньше и выполняется в полном объёме. Плоды совместной работы видны невооружённым глазом. СП «Донское» уже вернуло государству все выделенные субсидии в форме налогов, а сейчас помогает пополнять бюджет. Кроме того, предприятие вносит ощутимый вклад в выполнение задач по обеспечению продовольственной безопасности государства.

Во время проездки Андрей Бочаров также посетил поля предприятия и обсудил с руководством планы по развитию.

Отметим, в 2025 году в Калачёвском районе завершено строительство современного молочного комплекса на базе СП «Донское», стадо которого насчитывает до 10 тыс. голов КРС. Предприятие входит в число 50 лучших объектов молочного животноводства России.

Фото: администрация Волгоградской области