



В Волгограде местный житель обманул участника СВО, который находился на инвалидной коляске и не мог снять деньги в банке. Заполучив в руки карту, «помощник» провел несколько незапланированных операций и положил в карман 270 тысяч рублей.

– В марте Дмитрий Дубков, ранее судимый уроженец Приморского края, встретил участника СВО у одного из магазинов в Краснооктябрьском районе – мужчина лечился здесь в госпитале, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Находясь в инвалидной коляске, он попросил Дубкова помочь со снятием ста тысяч рублей, дал ему в руки карту и назвал пин-код.

В этот момент в голове волгоградца возник бесхитростный план. Зайдя в банковское отделение, он снял 280 тысяч рублей, отдав участнику СВО его карту и всего 10 тысяч рублей.

– За кражу волгоградца приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Ему также придется отдать потерпевшему украденную сумму в размере 270 тысяч рублей, – отметили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Фото Андрея Поручаева