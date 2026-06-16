



Оператор БпЛА с позывным «Костер» – уроженец Михайловки Волгоградской области. До заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации жил обычной жизнью. За его плечами учеба в колледже, служба по призыву, работа по специальности. Решение вступить в войска беспилотных систем принял, с его слов, поняв, что киевский режим стал слишком настырным в попытках атаковать дронами родной регион. Не мог остаться в стороне и встал на защиту Родины. Важный шаг волгоградца поддержала семья.

– Вражеские дроны все чаще и чаще на Волгоградскую область налетают. Почитал про войска беспилотных систем, показалось это интересным. Рассказал жене, она поддержала, потому что это правильно. Собрался – и пошел служить. Делаем нужное дело, и ребята здесь наши нужны, чтобы быстрее прийти к победе, – говорит оператор БпЛА.

«Костер» признается, что обучение работе с беспилотниками ему, в отличие от молодых людей, далось не так просто.

– Нарабатываем время налетов на симуляторах, чтобы быть настоящими профи. Также постоянные тренировки в пайке, изучении технической части, изучаем новые виды дронов. Происходит постоянное обучение, – рассказывает мужчина.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет; категория здоровья «А» и «Б»; образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее; обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»; отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73-49-96, 8-937-700-53-73 и на сайте.

Видео: пресс-служба Южного военного округа