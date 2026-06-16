



С 1 марта в России действует закон о «русификации» вывесок в заведениях. Сказать, что за это время улицы Волгограда изменились кардинальным образом, конечно, нельзя. Однако часть предпринимателей все же обновили все информационные таблички, решив звучать по-новому. Применялись ли какие-то санкции к тем, кто остался верен себе, - в материале ИА «Высота 102».





Несмотря на начавшуюся в стране кампанию по защите русского языка, иностранные вывески на многих фасадах Волгограда получили «иммунитет». В «зоне комфорта» остались владельцы бизнеса, зарегистрировавшие товарные знаки, а также знаки обслуживания. Под масштабную русификацию не попали и фирменные названия известных всем компаний.

– Закон не запрещает использование иностранных слов, но устанавливает четкие условия: они допустимы только при наличии русского перевода, который должен быть равнозначно представлен по содержанию, расположению и техническому оформлению, – объяснял корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградский адвокат Виталий Григорьев.









Впрочем, даже владельцы официально зарегистрированного торгового знака в Волгограде порой соглашались с официальными требованиями – новые вывески появлялись на фасадах кафе и баров, магазинов и кофеен.

– Пока мы заказали вывеску, на которой написано "соу-соу кофе" и обновляем всю типографию внутри кофейни, – рассказывал управляющий кофейни в центре Волгограда Олег. – В экономическом плане нынешние времена крайне непросты. По сравнению с прошлым годом гостевой поток практически в два раза просел и у нас, и у наших коллег. Люди либо экономят деньги, либо тратят их на что-то другое. Если прежде горожане могли не сходить в ресторан, но при этом забежать по пути в кофейню, то сейчас посетителей становится меньше. В это время менять вывески не так просто, но мы хотим привести все в соответствие с законом.









В Управлении Роспотребнадзора, которому и поручили контроль за обновлением вывесок, в свою очередь ответили, что официальных рейдов по всем заведениям или целенаправленных проверок конкретных торговых точек в городе пока не проводилось.

– С 01.03.2026 года Управлением не проводились контрольно- надзорные мероприятия, предметом которых являлось бы соблюдение обязательных требований статьи 10.1 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» ввиду отсутствия законных оснований для их проведения, – прокомментировал замруководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Евгений Резников. – По результатам рассмотрения поступивших обращений и сведений в отношении хозяйствующих субъектов приняты меры профилактического воздействия в виде объявления предостережения.









В надзорном ведомстве также заявили, что планируют не «рубить с плеча», штрафуя бизнес, который и без того переживает не самые простые времена, а проводить консультации и объяснять предпринимателям нюансы нового закона о русских вывесках.





Фото Андрея Поручаева