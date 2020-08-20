Заедают тревогу и стресс?: в Волгоградской области растет число больных ожирением





Показатель заболеваемости ожирением в Волгоградской области за пять лет вырос на 57,1% - это выше общероссийского показателя, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, в 2019 году в области зарегистрировано 10092 случая впервые выявленной заболеваемости ожирением, из которых 2869 - у детей.

Ожирение, по данным врачей, является одной из ведущих нозологических форм впервые установленной заболеваемости болезнями эндокринной системы населения Волгоградской области.

Отмечается, что за пять лет показатель заболеваемости ожирением больше все вырос среди подросткового населения региона - на 95,3%. Так, в прошлом году в области было зарегистрировано 1013 случаев впервые выявленной заболеваемости ожирением среди подростков.

Специалисты отмечают, что проблема ожирения становится все более актуальной и начинает представлять социальную угрозу для жизни людей. Это заболеванием приводит к инвалидизации пациентов молодого возраста и снижением общей продолжительности жизни в связи с частым развитием тяжелых сопутствующих заболеваний.

Основной причиной ожирения является переедание и низкая физическая активность. Сильные волнения могут снизить чувствительность центра насыщения в головном мозге, и человек начинает незаметно для себя принимать больше пищи. Аналогичная ситуация может быть следствием различных психоэмоциональных факторов: чувство одиночества, тревоги, тоски, неудовлетворенности. В этих случаях еда заменяет положительные эмоции. Многие плотно едят перед сном, сидя у телевизора, компьютера, что способствует неконтролируемому набору веса.



