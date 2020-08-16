«Действия ОМОНа – это полный беспредел»: главный тренер волгоградского «Ротора» высказался о событиях в Белоруссии
Общество 16.08.2020 20:39
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16.08.2020 20:39
Главный тренер волгоградского клуба «Ротор» высказался о событиях на своей родине, в Белоруссии. Как сообщает ИА «Высота 102», Александр Хацкевич прокомментировал происходящее спортивному белорусскому порталу Tribuna.com.
В частности, он сказал следующее: "Действия – ОМОНа это полный беспредел. Об этом много сказано – и к этому сложно что-то добавить. Они выполняют приказы, но у каждого есть голова на плечах, каждый должен думать о последствиях. Как показали события в Украине, люди, которые отдавали преступные приказы в Украине, несли наказание. Поэтому уверен, что все это не останется безнаказанным".
"Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец. Говорили про «агульную млявасць» белорусов, что ничего не получится, но мы видим, что белорусы – сильный и смелый народ.
Моих знакомых эта ситуация тоже затронула. У друга забрали 14-летнего внука, которого так же, как и многих ни в чем не повинных белорусов, избивали", – сказал Хацкевич.
Фото сайта московского футбольного клуба "Динамо".
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