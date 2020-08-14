Из-за коронавируса ушли на больничный врачи еще в трех клиниках Волгоградской области

Здравоохранение 14.08.2020 16:08
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14.08.2020 16:08
Еще в трех больницах Волгоградской области возникли проблемы с работой нескольких отделений из-за коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом рассказал сегодня заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Так, находятся на больничном врачи, работавшие в отделении реанимации клиники «РЖД», хотя отделение полностью не закрыто. Скорректирована маршрутизация пациентов. Такая же ситуация возникла и в отделении хирургии Среднеахтубинской районной больницы, а также в клинике Волгоградского медуниверситета.
Подобная ситуация стала уже привычной. В регионе уже несколько десятков медучреждений прерывали свою работу из-за обнаружения очагов коронавирусной инфекции. Нередко коронавирус вновь возвращался в те же больницы, но уже с новыми пациентами.
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