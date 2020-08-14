Здравоохранение

Из-за коронавируса ушли на больничный врачи еще в трех клиниках Волгоградской области

Здравоохранение 14.08.2020 16:08
0
14.08.2020 16:08


Еще в трех больницах Волгоградской области возникли проблемы с работой нескольких отделений из-за коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом рассказал сегодня заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Так, находятся на больничном врачи, работавшие в отделении реанимации клиники «РЖД», хотя отделение полностью не закрыто. Скорректирована маршрутизация пациентов. Такая же ситуация возникла и в отделении хирургии Среднеахтубинской районной больницы, а также в клинике Волгоградского медуниверситета. 
Подобная ситуация стала уже привычной. В регионе уже несколько десятков медучреждений прерывали свою работу из-за обнаружения очагов коронавирусной инфекции. Нередко коронавирус вновь возвращался в те же больницы, но уже с новыми пациентами.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Здравоохранение
14.08.2020 14:58
Здравоохранение 14.08.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2020 14:17
Здравоохранение 14.08.2020 14:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.08.2020 11:43
Здравоохранение 14.08.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.08.2020 11:43
Здравоохранение 13.08.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.08.2020 16:34
Здравоохранение 12.08.2020 16:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.08.2020 15:52
Здравоохранение 12.08.2020 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
12.08.2020 12:57
Здравоохранение 12.08.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.08.2020 11:43
Здравоохранение 12.08.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.08.2020 17:24
Здравоохранение 11.08.2020 17:24
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.08.2020 11:38
Здравоохранение 11.08.2020 11:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.08.2020 11:44
Здравоохранение 10.08.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.08.2020 12:04
Здравоохранение 09.08.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.08.2020 12:45
Здравоохранение 08.08.2020 12:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.08.2020 11:56
Здравоохранение 08.08.2020 11:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.08.2020 11:52
Здравоохранение 07.08.2020 11:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:28
«Дубам не дубец?»: главный дорожник Волгоградской области – о продолжении моста через ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:14
Семью экс-депутата Волгоградской гордумы заставят расплатиться за снос незаконного магазинаСмотреть фотографии
16:16
ККС Волгоградской области проверит сведения о получении крупной взятки председателем судаСмотреть фотографии
16:08
Из-за коронавируса ушли на больничный врачи еще в трех клиниках Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:07
Половину из всех нарушений на ЕГЭ-2020 выявила нейросеть «Ростелекома»Смотреть фотографии
15:22
Промежуточные итоги: Россельхозбанк выдал жителям Волгоградской области около 340 млн рублей сельской ипотекиСмотреть фотографии
15:11
Волгоградские элеваторы перестанут принимать зерновозы с перегрузомСмотреть фотографии
14:58
Коронавирус молниеносно убил 37-летнего жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:27
В Минпросвещения РФ заявили о недопустимости поборов с родителей на средства защиты здоровьяСмотреть фотографии
14:26
С новой волной минирований столкнулись суды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:17
"У каждой койки будет кран": в ковидный госпиталь в Волгограде срочно проводят кислородСмотреть фотографии
14:01
В Волгоградской области больше всего подорожали проезд в маршрутках и услуги ЖКХСмотреть фотографии
13:21
Мошенники оставили жительницу Волгограда без Черного моряСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области легковушка влетела под поезд, погиб человекСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде тело мертвого ребенка из горящего дома вынесла посторонняя женщинаСмотреть фотографии
11:43
Коронавирус убил еще двоих человек в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде директора косметологии судят за невыплату декретных пособийСмотреть фотографии
10:57
Альтернативные продукты Садов Придонья взяли «золото»Смотреть фотографии
10:57
Житель Екатеринбурга угрожал расправой членам еврейского общинного центра в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:17
Перехват сработал: в Волгограде нашли водителя, сбившего пешеходаСмотреть фотографии
09:57
Метателя гранаты в посетителей кафе в Волжском отдали под судСмотреть фотографии
09:50
Чиновник администрации Волгограда оштрафован за непрозрачные действия на сайте госзакупокСмотреть фотографии
09:42
Волгоградский "Ротор" оштрафовали после игры с "Зенитом"Смотреть фотографии
09:13
В Волгограде трамвай №3 вернулся на маршрутСмотреть фотографии
08:49
Поедят арбузов: стал известен маршрут экспедиции журналистов НТВ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
В Красноармейском районе Волгограда при пожаре погиб ребенокСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде рассыпающуюся гордость 80-х предлагают охранятьСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде защитника конюшен «Соснового бора» не пустили на выборыСмотреть фотографии
17:02
На ДомКлик можно получить скидку 0,3 процентных пункта по ипотеке на покупку жилого домаСмотреть фотографии
16:38
Пограничники в Волгоградской области раскрыли детали проведенной спецоперацииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 