Мошенники оставили жительницу Волгограда без Черного моря

Происшествия 14.08.2020 13:21
0
14.08.2020 13:21
Жительница Волгограда зарезервировала номер в пансионате на черноморском побережье, но осталась и без денег, и без отдыха. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 56-летнюю волгоградку привлекло выгодное предложение в Интернете. Она оплатила бронь в сумме более 50 тысяч рублей через интернет-сайт. Однако до настоящего времени с ней представители отеля не связались, а номера телефонов оказались заблокированы. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Реклама
С новой волной минирований столкнулись суды в Волгоградской области14.08.2020 14:26
Происшествия 14.08.2020 14:26
В Волгоградской области легковушка влетела под поезд, погиб человек14.08.2020 12:48
Происшествия 14.08.2020 12:48
Перехват сработал: в Волгограде нашли водителя, сбившего пешехода14.08.2020 10:17
Происшествия 14.08.2020 10:17
В Красноармейском районе Волгограда при пожаре погиб ребенок14.08.2020 08:30
Происшествия 14.08.2020 08:30
Суды в Волгоградской области возобновили работу после угроз о взрывах13.08.2020 15:48
Происшествия 13.08.2020 15:48
Далеко не ушел: машина с угонщиком улетела в поле в Волгоградской области13.08.2020 14:00
Происшествия 13.08.2020 14:00
Суды в Волгоградской области эвакуируют из-за сообщений о минировании13.08.2020 11:50
Происшествия 13.08.2020 11:50
В Волгоградской области тюремщика уличили в передаче мобильников за взятки13.08.2020 10:44
Происшествия 13.08.2020 10:44
В Волгоградской области столкнулись два КАМАЗа из Самары13.08.2020 10:06
Происшествия 13.08.2020 10:06
Директора парка «Волго-Ахтубинская пойма» подозревают в уголовном преступлении12.08.2020 14:11
Происшествия 12.08.2020 14:11
В Волгограде камеры сняли таран внедорожника и легковушки12.08.2020 10:24
Происшествия 12.08.2020 10:24
В Волгограде двое пенсионеров госпитализированы после ДТП со скорой помощью12.08.2020 10:09
Происшествия 12.08.2020 10:09
Болельщика «Зенита» задержали за бросок петарды на матче в Волгограде11.08.2020 23:02
Происшествия 11.08.2020 23:02
В Волгограде ребенок из Санкт-Петербурга пострадал в ДТП11.08.2020 10:01
Происшествия 11.08.2020 10:01
Трое сотрудников Водоканала пострадали от мощного взрыва в Волгограде10.08.2020 16:04
Происшествия 10.08.2020 16:04
Реклама