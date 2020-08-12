



Первые шесть из 14 локальных очистных сооружений, которые с 2019 года возводятся в Волгограде, будут построены и введены в эксплуатацию уже в этом году. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в администрации региона, остальные коллекторы будут построены в 2021-ом. Это позволит очищать 70% всех ливневых стоков Волгограда.

Сегодня ход строительства объектов, которые охватывают весь правый берег Волги в Волгограде, проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. На очистных сооружениях стоки будут проходить три степени очистки с применением сорбента. В Центральном и Ворошиловском районах возводится по четыре таких локальных очистных сооружений, по одному в Советском, Кировском, Красноармейском, Краснооктябрьском, два — в Тракторозаводском.





К примеру, локальные очистные сооружения в Ворошиловском районе, расположенные неподалеку от "Гасителя", планируют сдать уже в августе текущего года. Еще один объект, который находится на улице Гагарина, готов на 65%. Специалисты смонтировали основные конструкции на площадке: установку очистки ливневых вод производительностью 200 литров в секунду с глубиной заложения до семи метров от поверхности земли, колодцы, блоки, люки. Сейчас идет монтаж оборудования, обустройство проездов и тротуаров. К концу года начнутся пуско-наладочные работы, все будет готово к сдаче в эксплуатацию.

По словам Андрея Бочарова, после сдачи в эксплуатацию всех 14 коллекторов начнется следующий этап, который позволит замкнуть в очистную систему оставшиеся 30% ливневых стоков.





Со времен строительства города, а затем восстановления после войны, система очистки загрязненных вод, поступающий по ливневой канализации, вообще не была предусмотрена. Растаявший снег вместе с грязью, талые воды, дождевые потоки попадали без какой-либо очистки из 68 ливневых выпусков непосредственно в реку Волгу. Строительство очистных сооружений ведется в рамках регионального проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской области" нацпроекта "Экология".



