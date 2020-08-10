









До 13 человек увеличилось число пострадавших от взрыва на газовой автозаправке в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в комитете здравоохранения Волгоградской области, из них в больнице №25 находятся 10 человек, трое от госпитализации отказались.

В тяжелом состоянии в реанимации находится водитель машины МЧС. У мужчины 1978 года рождения термические ожоги. Среди пострадавших еще трое сотрудников МЧС - это 30-летние мужчины. У них также термические ожоги. Доставлены в больницу скорой медицинской помощи и трое сотрудников Водоканала. Это двое мужчин 61 и 57 лет, женщина 45 лет. Они помещены в ожоговое отделение.

Среди пострадавших от взрыва и пожара есть и обычные прохожие - 16-летний подросток (от госпитализации отказался), 50-летняя женщина и двое мужчин 53 и 32 лет (от госпитализации отказался). Еще один пострадавший - 41-летний мужчина - отказался от госпитализации.

С ожогами из дома обратились 46-летняя женщина, она доставлена в больницу №25.





Причина случившегося выясняется.