Главное

Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: список Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме объяснили введение арабского языка в школах
Министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил программу изучения арабского языка в российских школах. Как сообщили в ведомстве, она начнет действовать уже с 1 сентября нового учебного года.  – Утверждена...
Федеральные новости
 В Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в летние лагеря
В Крыму детские летние лагеря до 1 сентября приостановят прием детей. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов. – На территории Республики Крым с 11:00 22 июня...
Происшествия

Минобороны отразили атаку 143 дронов ВСУ в 9 регионах

Происшествия 23.06.2026 07:59
0
23.06.2026 07:59


В течение минувшей ночи над 9 регионам России было перехвачено и сбито 143 украинских беспилотника самолетного типа. В Минобороны уточнили, что такое количество БПЛА уничтожено силами ПВО в период с 20:00 мск 22 июня до 07:00 мск 23 июня.

Дроны ВСУ сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областями, территорией Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что в Волгоградской области в течение минувшей ночи также объявлялась беспилотная опасность.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.06.2026 14:29
Происшествия 23.06.2026 14:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2026 07:59
Происшествия 23.06.2026 07:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2026 10:42
Происшествия 22.06.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2026 11:03
Происшествия 21.06.2026 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2026 07:59
Происшествия 21.06.2026 07:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2026 07:08
Происшествия 21.06.2026 07:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2026 18:45
Происшествия 19.06.2026 18:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2026 11:05
Происшествия 19.06.2026 11:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2026 08:09
Происшествия 19.06.2026 08:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.06.2026 06:12
Происшествия 19.06.2026 06:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2026 16:34
Происшествия 18.06.2026 16:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2026 10:49
Происшествия 18.06.2026 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2026 21:29
Происшествия 17.06.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2026 19:55
Происшествия 17.06.2026 19:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2026 18:22
Происшествия 17.06.2026 18:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:17
Матери погибшего на СВО волгоградца не удалось расторгнуть его брак в судеСмотреть фотографии
14:29
Минобороны сообщило о перехвате пяти британских ракет Storm ShadowСмотреть фотографии
14:27
Авторитетный профессор анатомии Рудольф Самусев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:12
Новая площадка для пляжных видов спорта открылась на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
13:51
Волгоградцев предупредили о сборе конфиденциальной информации от лица главы районаСмотреть фотографии
13:14
Волгоград накрывает новой волной осадков: объявлено штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
13:06
Волгоградцу грозит до 15 лет тюрьмы за попытку убить карточного шулераСмотреть фотографии
12:02
Суд лишил волгоградских браконьеров лодки и денег после рыбалки сетямиСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области отменена часовая ракетная опасностьСмотреть фотографии
11:20
РПН: туристка из Таиланда завезла в Россию опасную тропическую инфекциюСмотреть фотографии
11:14
Безопасное лето: как защитить себя и детей от электротравмСмотреть фотографии
11:12
Охрану для «Волгоград Арены» ищут за 12 млн рублейСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде ветеринаров заподозрили в обороте нелегальных препаратовСмотреть фотографии
10:52
«Света, ты – легенда»: волгоградская школьница набрала триста баллов за три ЕГЭСмотреть фотографии
10:38
Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторовСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде появились чемпионы России по футболуСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде узаконят статус мемориала героям СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде финиширует благоустройство ул. СоциалистическойСмотреть фотографии
09:25
EVOLUTE – бессменный лидер рынка электромобилей в России по итогам пяти месяцев 2026 годаСмотреть фотографии
08:41
СФР выплатит пособие беременным волгоградкам без работыСмотреть фотографии
08:00
В регионах России с 23 июня вводят лимит на отпуск топлива физлицамСмотреть фотографии
07:59
Минобороны отразили атаку 143 дронов ВСУ в 9 регионахСмотреть фотографии
07:21
Тихие волны, громкие победы: волгоградские спортсменки лучшие на открытой водеСмотреть фотографии
07:03
Беспилотную опасность сняли в Волгоградской области спустя 8 часовСмотреть фотографии
06:50
Главу УФСИН по Волгоградской области Сергея Коновалова повысили в званииСмотреть фотографии
06:24
Гидрометцентр увидел опасность в волгоградской погодеСмотреть фотографии
05:56
Алкоголь исключат из продажи в Волгоградской области 27 июняСмотреть фотографии
22:17
Волгоградцев предупредили об угрозе налета украинских БПЛАСмотреть фотографии
22:01
Мусорные завалы вспыхнули на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 