Минобороны отразили атаку 143 дронов ВСУ в 9 регионах

В течение минувшей ночи над 9 регионам России было перехвачено и сбито 143 украинских беспилотника самолетного типа. В Минобороны уточнили, что такое количество БПЛА уничтожено силами ПВО в период с 20:00 мск 22 июня до 07:00 мск 23 июня.

Дроны ВСУ сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областями, территорией Ставропольского края, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что в Волгоградской области в течение минувшей ночи также объявлялась беспилотная опасность.