Уже 70 человек скончались в Волгоградской области от коронавируса

Здравоохранение 08.08.2020 11:56
0
08.08.2020 11:56
За минувшие сутки в Волгоградской области подтверждена еще она смерть от коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, таким образом, общее количество скончавшихся от COVID-19 в регионе достигло 70 человек.
Выздоровели за сутки 117 жителей региона. Коронавирус был диагностирован у 88 человек.
Всего за время пандемии COVID-19 был подтвержден у 9892 жителей Волгоградской области, из них 6300 человек на данный момент выздоровели.
Реклама
В Волгоградской области от нового вируса умер еще один человек07.08.2020 11:52
Здравоохранение 07.08.2020 11:52
Без синдрома Кавасаки: коронавирус не проявляет агрессии к волгоградским детям06.08.2020 14:16
Здравоохранение 06.08.2020 14:16
Конвейер смертей от коронавируса в Волгоградской области набирает обороты06.08.2020 11:55
Здравоохранение 06.08.2020 11:55
Все тревожнее: в Волгоградской области от COVID-19 скончались еще два человека05.08.2020 11:57
Здравоохранение 05.08.2020 11:57
Волгоградская область остается в цепких лапах коронавируса04.08.2020 11:40
Здравоохранение 04.08.2020 11:40
Медики оценили шансы волгоградцев с ковидной пневмонией на нормальную жизнь03.08.2020 14:55
Здравоохранение 03.08.2020 14:55
В ЦРБ Жирновского района Волгоградской области – новый главврач03.08.2020 14:07
Здравоохранение 03.08.2020 14:07
В Волгоградской области от коронавируса никто не выздоровел03.08.2020 12:07
Здравоохранение 03.08.2020 12:07
Волгоградские больницы получили новую партию аппаратов ИВЛ01.08.2020 13:48
Здравоохранение 01.08.2020 13:48
В Волгоградской области каждый день беременные заболевают COVID-1931.07.2020 20:32
Здравоохранение 31.07.2020 20:32
Раскрыто, как COVID-19 во второй раз проник в детское отделение Волгоградского онкодиспансера31.07.2020 14:32
Здравоохранение 31.07.2020 14:32
За смерть супруги житель Волгограда взыскал с врачей компенсацию30.07.2020 12:13
Здравоохранение 30.07.2020 12:13
В Волгограде онкобольных детей «эвакуировали» в инфекционку из-за коронавируса29.07.2020 16:28
Здравоохранение 29.07.2020 16:28
В Волгоградской области коронавирус не готов к отступлению29.07.2020 11:58
Здравоохранение 29.07.2020 11:58
ФАПы на колесах: в Волгоградской области селянам обещают особый медсервис29.07.2020 09:59
Здравоохранение 29.07.2020 09:59
Реклама