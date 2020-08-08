Уже 70 человек скончались в Волгоградской области от коронавируса





За минувшие сутки в Волгоградской области подтверждена еще она смерть от коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, таким образом, общее количество скончавшихся от COVID-19 в регионе достигло 70 человек.

Выздоровели за сутки 117 жителей региона. Коронавирус был диагностирован у 88 человек.

Всего за время пандемии COVID-19 был подтвержден у 9892 жителей Волгоградской области, из них 6300 человек на данный момент выздоровели.



